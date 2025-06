Hija de Luis Miguel es diagnosticada con una enfermedad incurable

ESCUCHA ESTA NOTICIA

La influencer y modelo Michelle Salas, hija de Luis Miguel, compartió recientemente con sus seguidores detalles sobre dos condiciones de salud que enfrenta en los últimos años.

Michelle reveló que desde hace un par de años lidia con el melasma, una afección cutánea que provoca la aparición de manchas oscuras en la piel, especialmente en áreas expuestas al sol como el rostro.

Michelle Salas junto a su padre, el astro mexicano Luis Miguel

A través de sus historias de Instagram, indicó que, ha sido una experiencia “súper frustrante” debido a que aunque no se puede eliminar por completo, sí se puede mantener bajo control con tratamientos adecuados y constancia.

“Cuento largo corto. Hoy vine a ver a mi doctora Mónica, que es lo máximo aquí en Miami. Llevamos semanas pensando en el plan de ataque para mi melasma”, explicó la hija de Luis Miguel.

“Desde hace un par de años, me empezaron a salir manchas por el sol, y la verdad, ha sido súper frustrante. Porque no es algo que se quite por completo, pero sí se puede mantener bajo control con constancia y el tratamiento adecuado”, agregó la mexicana.

Otras complicaciones de salud de la hija de Luis Miguel

Además del melasma, la nieta de Silvia Pinal también ha estado enfrentando una contractura muscular en el trapecio, lo que le ha causado molestias recurrentes. Para aliviar esta tensión, su doctora le recomendó un tratamiento con inyecciones de bótox en la zona afectada.

Melasma: qué es, qué riesgos implica y cómo se trata

El melasma es una condición cutánea que se manifiesta mediante manchas oscuras o hiperpigmentadas, principalmente en zonas expuestas al sol como el rostro, cuello y brazos. Estas manchas afectan con mayor frecuencia a mujeres, aunque también pueden presentarse en hombres.

Su origen se vincula a un exceso en la producción de melanina, el pigmento responsable del color de la piel. Factores como la exposición solar prolongada, cambios hormonales (como los ocurridos durante el embarazo o por el uso de anticonceptivos), predisposición genética y otros desencadenantes contribuyen a su aparición.

El melasma no representa un riesgo para la salud. Es una condición exclusivamente estética y no se vincula enfermedades graves como el cáncer de piel. No obstante, su impacto puede ir más allá de lo físico, afectando el bienestar emocional al generar problemas de autoestima o ansiedad en quienes lo padecen.