Jay Wheeler presenta a nueva novia y su expareja lo deja en la calle

Jay Wheeler es tendencia en las redes sociales. Pero no precisamente por haber lanzado un nuevo tema, sino por una polémica en la que se encuentra involucrado a causa de su expareja. Y es que el cantante publicó una serie de fotografías junto a su nueva novia, y esto pareció molestarle a su pasado romance, al punto en el que la joven reveló una terrible etapa que vivió al terminar la relación con el puertorriqueño.

El llamado “El rey del romantiqueo” para celebrar la Navidad, presentó a su novia en su perfil de la red social Instagram con un emotivo escrito en el que asegura sentirse afortunado de tenerla y lo feliz que se siente en la relación.

“Le agradezco a Dios por toda las bendiciones que han llegado a mi vida, esta es una de mis bendiciones de este año. Esta persona es lo más bonito, lo más real y lo más increíble que he vivido. Me siento tan afortunado de tenerte, me siento tan feliz cada vez que estás a mi lado. Gracias por tanto amor. Gracias por ser parte de mi felicidad. Siempre te daré lo mejor de mí”, expresó Jay en la publicación que ya alcanza más de 300 mil “me gusta”.

la reacción de la ex de Jay Wheeler

Tras ello, la supuesta exnovia de Wheeler, Anna Sánchez, escribió en una publicación de Facebook el duro desamor por el que pasó luego de la ruptura con el cantante.

“En mi corazón, no hay espacio para el odio ni el mal. A veces la vida te lleva a ciertos procesos que son difíciles y que duelen pero hay que vivirlos. No me arrepiento de lo que hice por José Ángel (Jay Wheeler) ni de la persona que fui por estos 6 años”, comenzó escribiendo la joven.

Sánchez explica que a pesar de que el puertorriqueño le profesó su amor e incluso tenía la intención de casarse con ella, “en tan solo 1 mes” comenzó la relación con su novia actual.

“Dejé que hablaran de mí, dejé que me aplastaran, me negaron, hicieron conmigo lo que les dio la gana y es que, a veces por amor nos ponemos una venda en los ojos y permitimos cosas que no merecemos pero, tarde o temprano uno despierta y ve las cosas tal y como son. Un día te quieren y quieren casarse contigo, quieren una vida contigo y de repente te cambian en tan solo 1 mes”, expresó.