Jenn Quezada revela que estaba embarazada pero perdió el bebé

Hace unos días, el esposo de la presentadora de televisión Jenn Quezada, Chris Money, publicó una historia de Instagram de su pareja en una cama de un hospital en New York sin dar mayores detalles al respecto. Aunque los seguidores de ambos no se imaginaron los motivos del internamiento.

La ex Diva de El Pachá reveló este lunes que las razones de esa hospitalización fue la pérdida de un embarazo y junto a un video, donde se ve a familiares recibir con alegría la buena nueva, explicó que ha había estado buscando tener un hijo con Money y se encontraban ilusionados con el posible nacimiento del primogénito del matrimonio, ya que la también influencer tiene otros dos retoños de un

pasada a relación.

“PERDÍ MI BEBÉ 💔este fue el primer video que hice cuando supe la noticia de que estábamos esperando un bebé. así reaccionó mi familia cuando mi esposo y yo le dimos la noticia. Todos estábamos muy felices y contentos, pues hace tiempo ya que estábamos buscando tener un baby”, escribió.

Comentó Jenn Quezada que desde hace tres semanas comenzó a sentirse un poco mal. Desde entonces comenzó a requerir de cuidados más intensos.

La también modelo aseguró acepta la voluntad de Dios y dijo que quiso dar a conocer la situación para evitar cualquier tipos de rumores entorno a su ausencia de las redes sociales.

“Venían más complicaciones, y me sentía cada vez peor… y como resultado de eso perdí mi bebé💔 💔💔. Decido hacerlo público para que no haya ningún tipo de especulaciones al respecto. Mi bebé era un bebé deseado, buscado. Y tanto yo como mi esposo estábamos felices con la llegada de nuestro bebé, el no encontraba donde ponerme, el mismo me cocinaba todos mis antojos. 😭. Lamentablemente Dios lo quiso así, y aceptó su voluntad 💔💔aunque con mucho dolor porque Dios sabe y mi familia, amistades más cercanas lo que yo añoraba tener mi bebé. 💔💔”, continuó.