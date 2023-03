Johanna Real gana lugar en el entretenimiento en Latinoamérica

Johanna Real, es una ecuatoriana, que ha destacado por ser reconocida por estar adentrada en el mundo de la moda y de los negocios. Ahora, resalta por su capacidad y fuerza que ha demostrado en la industria del entretenimiento.



New York, le abrió las puertas a esta mujer talentosa y con una proyección inmensa. Ha logrado construir una carrera profesional exitosa, Johanna, actualmente es CEO de “Real ‘s Tours NYC”, Inc;propietaria de una línea de ropa deportiva y de un gimnasio llamado “Real Activewear”. Y sin contar, la línea de fajas moldeadoras “Real Body Shapers”. Su esfuerzo y disciplina la han llevado a crear una próspera vida laboral, digna de ejemplo y admiración.



Ahora, La Real, fundó, “Real Records Entertainment”, un sello discográfico que se une a las compañías que lidera, y que creó con el fin de seguir con sus pasiones y proyectos en el mundo del entretenimiento, buscando resaltar y aportar al talento de muchos latinos y su cultura.



“Mi corazón siempre ha estado direccionado a ayudar a quienes más lo necesiten y siempre que tenga la posibilidad y medios de hacerlo lo haré. Todos mis proyectos, me dejan grandes satisfacciones, pero “Real Records Entertainment” tiene un valor especial para mí; quiero retribuir todo lo que he recibido y poder aportar a honrar nuestra cultura y talentos fue algo que siempre soñé”. Dijo Johanna Real.



Hace poco, la influencer y empresaria, firmó importante alianza con la compañía líder del entretenimiento Latin Plug, quienes están próximos a realizar su segunda edición de sus premios, en New York; Johanna Real, ha sido pieza clave en este proceso y espera seguir creciendo y llevando la bandera de su país a lo más alto.