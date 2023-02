Email it

La autenticidad de su arte y técnicas en el tatuaje dan pasos firmes en la nueva generación de relevo que aspira destacarse como potenciales artistas del tattoo de José Baena.

Con nuevas técnicas, José Baena busca crear un estilo propio, combinando el realismo, surrealismo y neotradicional, partiendo de la versatilidad que lo distingue en su campo laboral. Desde que inició en la aventura del tatuaje, aproximadamente hace nueve años, se ha dado a conocer por ser un artista integral que siempre se mantiene a la vanguardia de lo más reciente de la industria. Si hay algo que realza sus obras, además de los impecables trazos, son las sombras en todas sus aplicaciones, los tonos negros y grises y, en ocasiones, un poco de color.

«En la actualidad, estoy en la búsqueda de desarrollar algo más mío. Poder tomar lo que me gusta de cada estilo y unirlos entre sí es un reto de los que me motivan siempre. Las piezas completas, usando zonas enteras del cuerpo como brazos, piernas y espaldas son las que me permiten sacar toda mi fluidez creativa, conectarme con el propósito de mis clientes, sacar provecho de todo el espacio y expresar un sentimiento, un ideal o una historia. Sueño con dejar un legado en el arte, un estilo que prevalezca en el tiempo, para que los artistas puedan aplicarlo en sus obras», confiesa Baena.

‌‌El artista es partidario de que el arte corporal ha ido evolucionando con el paso del tiempo y adaptarse a las nuevas propuestas es esencial para subir de nivel. «Suelo tomar todo lo que el mercado actual ofrece en cuanto a materiales y tecnología, aplicándolos en mis trabajos artísticos. El tatuaje sigue siendo una técnica milenaria, pero ahora mucho más estética», agrega.

El arte de José recorre gran parte de Latinoamérica y países como Francia, Alemania, España. Entre sus mayores metas está seguir haciendo presencia en convenciones, pero, lo más importante: dejar un legado artístico.