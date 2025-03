ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo. – La destacada comunicadora Julissa Morel, actual directora de comunicaciones del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, compartió su experiencia profesional y personal en una entrevista exclusiva para la revista Los Regionarios de CRN.

Con un amplio recorrido en el mundo de la comunicación, Morel ha enfrentado el desafío de liderar la comunicación de la alcaldía más grande de la República Dominicana, bajo la administración del alcalde Dio Astacio.

Morel reveló que uno de sus mayores retos ha sido adaptarse a un entorno completamente diferente al que estaba acostumbrada, pues anteriormente trabajaba en una institución con dinámicas distintas a las de una alcaldía. “La comunicación en un entorno municipal es muy distinta, con dinámicas propias que requieren estrategias específicas. Además, esta es la alcaldía más grande del país y todos los días se genera información nueva”, explicó.

Trabajar al ritmo de un alcalde dinámico como Dio Astacio, conocido por su creatividad y constante innovación, también ha representado un gran desafío. “Siempre está ingeniando nuevas acciones y proponiendo ideas innovadoras para la gestión municipal. Eso significa que debo estar siempre al ritmo de su visión y responder de manera ágil y efectiva”, comentó Morel.

Además de sus funciones en el Ayuntamiento, Morel se desempeña como comunicadora en Z101 Digital, una experiencia que considera “mágica” y que se dio de manera inesperada. “Fue un reto como profesional porque comunicar en la Z101 implica conectar con un público muy amplio, especialmente la gente que va camino a su trabajo o que se levanta temprano para informarse. Estoy muy orgullosa de lo que se está logrando en la Z”, expresó.

CAESCO también ha sido un importante aprendizaje. Desde que conoció a Miguel Otañez en 2016, Morel se ha nutrido de sus enseñanzas, afirmando que pertenecer a esta institución le ha permitido afinar sus habilidades comunicacionales.

A pesar de sus múltiples responsabilidades profesionales, Julissa Morel enfrenta otro gran reto: la maternidad. Como madre de tres hijos, admite que su agenda diaria es un sacrificio, ya que su jornada comienza a las 4 a.m. y regresa a casa cuando sus hijos ya están dormidos. “Es un sacrificio enorme porque no puedo compartir con ellos tanto como quisiera. Ser madre es mi mayor motivación y lo que me impulsa a seguir adelante a pesar de lo agotador que pueda ser el trabajo”, señaló.

Al ser cuestionada sobre qué consejo les daría a las mujeres que desean destacar en la comunicación institucional sin descuidar su vida personal, Morel fue clara: “Tengan fe, sean valientes y, sobre todo, involucren a sus hijos en su trabajo para que no se sientan excluidos o desatendidos. Es posible equilibrar ambas cosas, pero se requiere esfuerzo, pasión y mucho amor por lo que se hace”.

Finalmente, Morel destacó que para comunicar con éxito en un entorno tan complejo como el Ayuntamiento de Santo Domingo, se requiere adaptabilidad, capacidad de respuesta rápida y un equipo comprometido. Su compromiso con la comunicación efectiva y su pasión por lo que hace son factores clave que le permiten enfrentar con éxito sus múltiples responsabilidades.