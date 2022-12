Santo Domingo. RD. Con un contenido variado, divertido y educativo, la comunicadora dominicana radicada en Estados Unidos, Julissa Taveras, continúa expandiéndose en YouTube y tras @@& meses con su canal, se ha convertido en una de las más buscada por los usuarios.

«Chulissa TV», como la misma Julissa explica, es una plataforma que está abierta para todos los gustos, con temas variados sobre la capital de la diversión y el entretenimiento y pensando en la televisión del futuro.

En este canal, el público podrá encontrar desde gastronomía hasta moda, consejos de temas de interés y actualidad, reportajes desde NY y contenido de humor, entre otros, para poder pasar un momento agradable.

“Con Chulissa TV, he tenido la oportunidad de hacer cosas diversas. No me he limitado a crear contenido en una sola línea, sino más bien, presentar diversas propuestas para atrapar a cualquier usuario que entre a mi canal”, explicó Taveras, sobre su canal, donde tiene una gran base de fans.

Al hablar sobre la clave del éxito para ser una buena influencer, según Julissa,ha sido la creatividad, dedicación y enfoque que ha puesto a este proyecto al crear un contenido dentro de los altos estándares que exigen los tiempos y la sociedad.

«En este canal a través de los segmentos La Chuli de y Lo que aprendí,no solo la diversión está garantizada, sino que tambiénla comunidad latina podrá contar con información relevante sobre New York y otros temas que les interesa».

A la par de ser creadora de contenidos para YouTube, Julissa es además CEO de “I love Credit” una compañía especializada en arreglar el crédito a los inmigrantes en Estados Unidos, empresa que ademas ofrece los servicios de venta de autos, seguros, formación de corporación, entre otros.