Kate Winslet hospitalizada por un accidente en pleno rodaje

Email it

Kate Winslet sufrió un accidente en el set de rodaje de su nueva película Lee y fue hospitalizada en Croacia. La actriz protagonista de películas como Titanic o Mare of Easttown resbaló en plena grabación, hasta perder el equilibrio y caerse.

La galardonada intérprete se atendió por precaución a un hospital en la ciudad de Dubrovnik.

“Kate resbaló y fue llevada al hospital como medida de precaución requerida por la producción. Ella está bien y estará filmando, como estaba planeado, esta semana”, dijo su representando en un comunicado enviado a Deadline.

Lee es un filme dirigido por Ellen Kuras y cuenta la historia de la modelo Lee Miller, convertida en fotorreportera en la Segunda Guerra Mundial, a la que Kate da vida.

En la cinta también participan Marion Cotillard, Jude Law, Andrea Riseborough y Josh O’Conner.

Al parecer la lesión de Winslet no fue grave. Horas después apareció visiblemente recuperada y siguió filmando escenas de alta intensidad en un set al aire libre que recrea una base militar, y es una de las locaciones principales de la película, según Daily Mail.

Kate Winslet, de 46 años volverá a los cines a finales de este año con el estreno del filme Avatar: The Way of Water, donde interpreta el personaje de Ronal, una líder de la tribu oceánica de los Metkayina.

Para su actuación en Avatar, Kate aprendió a contener la respiración bajo el agua. Incluso terminó rompiendo el récord que Tom Cruise hizo durante el rodaje de la película Mission: Impossible – Rogue Nation, informó RPP.

En su momento Cruise contuvo la respiración bajo el agua durante seis minutos mientras filmaba su famosa película. Winslet por su parte aguantó la respiración durante siete minutos y 14 segundos para Avatar: The Way of Water.