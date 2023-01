La "abuela más sexy del mundo" busca novio de entre 20 y 50 años

La «abuela más sexy del mundo», como se le conoce a la modelo australiana Gina Stewart, confesó que está buscando el amor después que la abordaron docenas de hombres más jóvenes el año pasado.

Gina Stewart, de 52 años, es conocida en todo el mundo por su apariencia juvenil y es adorada por miles de hombres. No es sorprendente que la belleza rubia se las arregle para atrapar a tantos hombres jóvenes, ya que parece tener la mitad de su edad en sus impresionantes fotos en Instagram, las responsables de su apodo «la abuela más sexy del mundo», brindado por medios británicos.

Aun así, se mantiene soltera. Pero recientemente se ha sincerado sobre el hecho de que está abierta a buscar el romance, informa Daily Star.

La modelo, de Australia, admitió que es “cuidadosa” con quién deja entrar en su vida como madre, pero que estaría dispuesta a comenzar a salir.

Ella le dijo al Scottish Sun: “Soy soltera. Creo que a medida que envejezco y tengo una hija, me he vuelto cuidadosa en cuanto a quién dejo entrar en mi vida. En realidad no estoy buscando a nadie en particular. Creo que si estoy destinada a encontrar el amor, sucederá y probablemente me enamoraré cuando menos lo espere”.

«En realidad no he salido desde que un amigo cercano a quien estaba unida falleció el año pasado. Pero 2023 parece prometedor y cualquier cosa puede pasar», agregó Gina.

Si por casualidad encuentra a alguien nuevo, la «abuela más sexy del mundo» cree que sería un hombre más joven, pero también está feliz de salir con hombres de todas las edades.

Da la casualidad de que muchas de sus ofertas suelen provenir de muchachos más jóvenes.

Ella agregó: «Para ser honesta, muchos hombres jóvenes aman a las mujeres mayores, probablemente recibo más solicitudes de la generación más joven que de mi generación.

«La mayor con la que he salido tenía unos 50 años y la más joven tenía unos 20 años», agrega.