La humorista dominicana, Yamilet González, mejor conocida como “La González”, realizó un Meet & Greet sin precedentes en su primera presentación en la ciudad de las luces New York, donde sus fans tuvieron la oportunidad de interactuar con algunos de sus característicos personajes en un evento con un absoluto Sold Out.



Del mismo modo, la intérprete de la exitosa audio novela de YouTube “Javiei, Maidalena y Las Chichices”, deleitó a los presentes con la puesta en escena de personajes como: Gladys (La Peluquera), Ñatirnia Milote con sus cartas de descontento y Javiei su personaje más emblemático.



Asimismo, los presentes recibieron un afectuoso saludo de los personajes que no fueron personificados por la talentosa comediante a través de una pantalla gigante, la cual proyectó todos sus personajes con mensajes interactivos para los asistentes, al tiempo que pudieron disfrutar de un buffet y recibieron regalos de los patrocinadores.



Cabe destacar que personas de todas las edades y de distintas partes de Estados Unidos se dieron cita en el 421 W 202ND Street para compartir con la exitosa humorista, la cual fue invitada por Angie Sant Reyn para realizar la actividad bajo la producción de Enmanuel Flores.



La creadora de contenido, recientemente fue entrevistada por el exitoso programa Despierta América y la cadena Univisión le realizó una extraordinaria entrevista dónde expresó “me gustaría que la gente fuese más feliz, que entendiese que no es tan difícil romper las cadenas que nos hacen esclavos de nuestra existencia. Quiero que la gente entienda que no es el mundo el que debe cambiar, que somos nosotros, nuestra mentalidad, la actitud que tomamos al enfrentarnos a las adversidades. Quiero por medio de mi trabajo que la gente sea consciente que no necesitamos de tanto y que un simple gesto de amabilidad saca una sonrisa”.



Además, está siendo nominada como mejor “creadora de contenido” en los premios Latin Plug que tendrán lugar en New York el próximo mes de noviembre