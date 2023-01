La Materialista va a darlo todo en La Casa de los Famosos 3

Fatan pocos días para que se estrene la nueva temporada del polémico reality show La Casa de los Famosos 3 y quien no ha dejado de dar de qué hablar es la cantante e influencer Yameyry Ynfante, mejor conocida como La Materialista.

La santiaguera está decidida a ser la participante más arriesgada del famoso reality show de Telemundo. Sus fotos en Instagram provocan más que suspiros, por lo que desde que se confirmó su participación en el famoso reality ya la perfilan como una de las favoritas para ganar.

La belleza de la dominicana está cautivando a televidentes de todo el continente que, al darse cuenta del contenido que realiza en su cuenta de Instagram, quedaron enamorados de su belleza y de lo que pueda hacer en el polémico reality que ganó Alicia Machado en su última edición.

La cantante, vedette y modelo actualmente con más de cuatro millones de seguidores, quienes reaccionan efusivamente a cada publicación que realiza la participante de La Casa de los Famosos 3.

La materialista, lista para darlo todo

La Materialista sabe que el reality que transmitirá Telemundo es la oportunidad perfecta para que más público a conozca de cerca mientras sortea varias pruebas, gana la preferencia de la audiencia y convive con los otros famosos, retada a sobrellevar las maneras y mañas que tienen.

En una entrevista del show Hoy Día, la santiaguera contó cómo se siente a pocos días de ingresar a la reconocida mansión.

«Yo pido a Dios que me permita mantenerme en la casa por mucho tiempo, con esta actitud que tengo, lo que siento que es emoción, entusiasmo, buena vibra. No me han entrado los nervios, eso los tuve hace como una semana, me dio un pánico cuando me vi como de cerca con la fecha de mi viaje. Madre mía dije ya llegó el tiempo y me llegó ese nervio”, indicó.

Luego de esto, agregó: “Me siento súper bien, estoy contenta, llena de ilusión”.

La nueva temporada del reality show estará al aire el próximo 17 de enero. Por ahora hay solo seis artistas confirmados: Osmel Sousa, La Materialista, Paty Navidad, Arturo Carmona, Juan Rivera y Alín Mujica. Se tiene previsto que en la primera emisión del show anuncien de sorpresa a los otros 11 famosos que formarán parte de esta temporada.