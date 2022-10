Email it

Filmado en Punta Cana, República Dominicana, la actriz Kiki Melendez pone nuestro país en alto con su nuevo show de comedia BROADS ABROAD.

Para el 16 de septiembre del año en curso, Maverick Entertainment anunció la adquisición de los derechos de distribución mundial del nuevo programa de la comediante Kiki Melendez, Broads Abroad. El programa se estrena en Peacock, Amazon Prime, Vudu, Hoopla, Tubi, Sling, Plex y Roku de NBC a partir del 20 de septiembre de 2022.

En asociación con Maverick Entertainment, Latin Hollywood Films presenta una nueva marca de stand-up y especial de viajes Broads Abroad, filmado en su totalidad en locaciones de Punta Cana, República Dominicana, en el Barcelo Bavaro Grand Resort.

Broads Abroad

Broads Abroad es un híbrido de comedia y viaje en el que las chicas se meten en divertidas situaciones estilo peces fuera del agua, recorren los lugares exóticos del país y aprenden la historia de la primera ciudad colonizada de América. Rene Rosado (Connors on ABC) sirve como presentador, debutando su talento en el género de stand up comedy. De esta manera, ponen República Dominicana como un destino turístico a visitar y disfrutar.

“En Maverick creemos en apoyar el talento femenino a lo grande. Los diversos orígenes de estas tres comediantes llegan a todos los rincones del país y atraen a una audiencia masiva. Estamos orgullosos de trabajar con Vicki, Crystal y Kiki y esperamos con ansias al público que verá este divertido y único especial de stand-up» apuntó Doug Schwab, fundador y presidente de Maverick Entertainment.

Latin Hollywood Films, establecida en 2000, es mejor conocida por su exitoso programa Hot Tamales Live! en Showtime Networks. La comediante Kiki Melendez fue pionera en el concepto de comedia impulsada por mujeres en una cadena importante.

“¡La gente me llamó loca cuando presenté la idea de una alineación cómica exclusivamente femenina en Hot Tamales Live!, ahora con Broads Abroad volvemos con el mismo mensaje: ¡Las mujeres somos tan chistosas como los hombres! Estábamos listas para rodar en Los Ángeles, y Vicki y yo decidimos que necesitábamos unas vacaciones. ¡Agregamos a nuestra mejor amiga Crystal y creamos un especial de comedia de monólogos y viajes único en su clase”, no se me puede quedar que El Dominican International Film Festival en Nueva York va a dedicar 8 noviembre en el Famoso Copa Cabana donde estarán proyectando el show con fin de celebrarte su Carrera!! Precisó Meléndez.

El programa presenta a las estrellas de America’s Got Talent, Vicki Barbolak, actualmente presentadora invitada de AGT Live en Las Vegas en el Luxor, Crystal Powell, quien actualmente presenta el Magic Mike Live Tour, y la showrunner Kiki Melendez, quien acaba de terminar de grabar la película The Wedding Factory con el actor Kuno Becker.

Broads Abroad fue creado por Kiki Melendez y Vicki Barbolak. Dirigida por Meléndez y Ramón Monchi Herrera. , productor ejecutivo Sarkis Semerjyan y los productores Julia Carias-Linares, Erica Barrabi. Productores Asociados Jochy Jochy,Douglas Santiago, Armando Guereno, y

Kiki Meléndez es representada por Espada PR & Entertainment y Paul Weitzman en Culture Creative Entertainment mientras que Vicky Barbolak es representada por Maverick Management y The Gersh Agency. Crystal Powell es representada por PB Talent.

Y para el 8 de noviembre celebrando la undécima edición del el Dominican Film Festival In NYC homenaje a Kiki Melendez como parte del reconocimiento a su trayectoria en el mundo del espectáculo, donde se proyectara la pelicula Broads Abroad y otros de los films de Kiki

El Festival de Cine Dominicano en Nueva York y Nueva Jersey celebra lo mejor del cine dominicano con el objetivo de enriquecer la experiencia artística de la diversa audiencia cultural de Nueva York.

Acerca de Maverick Entertainment:

Fundada en 1997, Maverick Entertainment continúa siendo el principal distribuidor de contenido urbano y de nicho. Habiendo estrenado más de 1000 películas en los últimos 25 años, Maverick actualmente controla la biblioteca más grande del mundo de largometrajes Black Cinema. Además de la financiación y producción de originales, Maverick lanza más de 100 películas al año y distribuye física y digitalmente en todo el mundo a una lista creciente de socios de plataforma. Conéctese con Maverick en YouTube y las redes sociales, @MaverickMovies.