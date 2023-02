La venganza de Yailin: critican a Karol G por usar la bandera dominicana

Email it

Este viernes 24 de febrero, Karol G lanza oficialmente su nuevo disco Mañana será bonito, del que ya se conocen varios cortes. Entre ellos el del tema TQG (Te Quedó Grande), su esperado tema a dúo con Shakira y en donde lanzarán varios dardos al ex de Shakira, Gerard Piqué, y a su ex, el trapero Anuel AA.

Pero además otro de los temas esperados, sobre todo en República Dominicana, es Ojos Ferrari, donde la colombiana se une a Angel Dior y J Quiles. Precísamente de este tema, Karol G ofreció un adelanto y un detalle en ese video le valió críticas por parte de varios usuarios en redes sociales.

En el corte audiovisual de Ojos Ferrari, donde se introduce en el dembow dominicano, Karol G aparece bailando en una habitación y, de fondo, aparece la bandera dominicana.

Este detalle hizo que los internautas no dejaran de hablar e Yailin La más viral, esposa de su ex novio Anuel AA.

“Ahora no es bebesita, sino chivirica”, “Uy, ¿y eso qué? Quiere cantar como Yailin”, “Todas quieren ser dominicanas, pero a Karol no le pega el dembow”, “No sé por qué me da la impresión de que Karol G quiere ser como Yailin”, “Por fin un dembow que se entiende”, “Bueno, les voy a decir algo: admiro mucho a la bichota pero Yailin está en su línea del dembow” y “Yailin es el dolor de ustedes, Dios”, son algunos de los comentarios.

Karol G dice «Mañana será bonito»

Mañana será bonito de Karol G saldrá al mercado tras “KG0516”, su disco de 2021 nominado al Grammy, que le dio a Karol su primer No. 1 en la lista Top Latin Albums de Billboard.

En este disco, además del tema con Shakira y con Ángel Dior, también hay algunas canciones que La Bichota ya ha hecho públicas. Entre ellas Gatúbela que la canta con el artista puertorriqueño Maldy. También Cairo, que realizó con Daniel Oviedo, conocido como Ovy On The Drums, el productor y compositor musical nacido en Medellín y X si volvemos, el cual canta con el rey de la Bachata, Romeo Santos.

La cantante de Provenza llegó al No. 1 del resumen anual Top Latin Artists – Female de Billboard en 2022 por cuarto año consecutivo.

También ocupó el segundo lugar en la lista general Top Latin Artists, donde fue la única mujer en el Top 10.