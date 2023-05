Letón Pé lanza «Tengo miedo», un merengue electrificante

Los Angeles, CA – La cantautora, actriz y nueva potencia de la música latina, Letón Pé, lanzó su nuevo sencillo, “Tengo Miedo”, en el que habla sobre el dominio femenino en una relación, en esta ocasión acompañada por el artista dominicano Calacote, el productor ganador de 28 premios Grammy y Latin Grammy Eduardo Cabra y el productor mexicano Tonga Conga.

“Es una canción que agita y sacude en todos sus ángulos, desde lo que narra sobre una mujer que exalta por su indecoro, pero que no tiene ni la más mínima intención de disminuirse, hasta imprimirle un sello incisivo dentro del arreglo. Es un tema hecho para mi gente estrepitosa, efervescencia para quien la necesite e inspirada en mis caribeños, que donde sea que vamos revolvemos el ambiente”, explica Letón Pé sobre la inspiración detrás del sencillo.

“Tengo Miedo” se originó a partir de un experimento social que realizó Cabra durante la semana de los Latin Grammy 2022, una declaración sobre la rapidez con la que se consume el contenido en el mundo actual. Los artistas que participaron pagaron un dólar para grabar una canción producida por él siempre y cuando pudieran grabar la canción en 15 minutos. La versión original de la canción generó mucho revuelo, llevándolos a reconectar y hacer una versión extendida, la única canción de este proyecto que tiene una versión completa con video.

Más adelante, Letón Pé y Calacote se reunieron en la playa de su país de origen, República Dominicana, para dar vida al mambo dinámico y la atrevida letra a través de un video dirigido por Juanca Paulino. “Explorar ritmos autóctonos ha sido una constante aspiración, siempre que lo hiciese desde una perspectiva franca y con la fluidez de que interceptara con lo que ya venía haciendo.

La fuerza de la atípica y bizarra performa de Calacote, el ingenio de Eduardo Cabra en la producción junto a Tonga Conga y damos con el arquetipo idóneo para consolidar este mambo galáctico,” afirma Letón Pé.

La dinámica pista reunió a Letón Pé y Cabra, quien es aclamado mundialmente como una de las fuerzas creativas más innovadoras de la música latina, ya que recientemente apareció en su EP Martínez junto a otros invitados notables como De La Ghetto, Vicente García, Elsa y Elmar, y Ambar Lucid, entre otros.

Recientemente, debutó en SXSW como artista oficial en múltiples showcases, incluyendo el Radio Day Stage de KEXP y El Sonido.

En los últimos años, también se ha presentado en importantes festivales mundiales como Isle of Light (Santo Domingo) y La Mar de Músicas (Cartagena). A principios de este año, apareció en la lista 10 Latin Acts Set to Make it Big in 2023 de Rolling Stone, consolidando su estatus como la próxima gran estrella del pop de la República Dominicana.