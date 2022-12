Lo que debes saber del show de Bad Bunny y Arcángel en una gasolinera

Los reguetoneros Bad Bunny y Arcángel sorprendieron a sus fans este martes 27 de diciembre en Puerto Rico. Los artistas urbanos se unieron en la calle Loíza en Santurce y ofrecieron un show gratuito para miles de personas.

Las imagenes de ámbos artistas ofreciendo su espectáculo sobre el techo de una gasolinera y el frenesí de los espectadores se hicieron virales de todo el mundo.

Las reseñas del encuentro entre Bad Bunny y Arcángel apuntaron a un «show gratuito». La verdad es que el plan era distinto, pero era imposible que pasaran desapercibidos. ¿De qué iba el encuentro entre Bad Bunny y Arcángel?

Era la grabación de un video

El concierto era en realidad la grabación de las primeras imágenes del video del tema La Jumpa.

Bad Bunny y Arcángel se fueron discretamente a grabar el video en la zona turística. Pero quedaron al descubierto por sus fans, quienes se aglomeraron en lugar para ver y escuchar a los intérpretes.

Los artistas se apostaron sobre el techo de una estación de gasolina y armaron la fiesta, sitio al que llegaron cientos de personas, quienes cantaron a todo pulmón los temas.

El tema La Jumpa está incluido en el disco más reciente de Arcángel, “Sr. Santos”.

¿Por qué en La Calle Loíza y en una gasolinera?

La reunión de Bad Bunny y Arcángel tiene su antecedente. Según cuenta el medio local El Nuevo Día, a mediados de la semana pasada el equipo de trabajo de Bad Bunny se comunicó con el propietario de la gasolinera y le expresaron que el «Conejo Malo» quería filmar un vídeo desde ese lugar, a raíz de un evento previo que se realizó en los predios del puesto de gasolina.

Dicho evento previo se trata de un show ofrecido por la agrupación boricua “El Junte Latin Jazz Project”, integrada por músicos profesionales de Arecibo. Éstos se presentaron en la gasolinera durante en el festival culinario que se hizo en la calle Loíza. Fue el encuentro de estos músicos que con sus instrumentos formaron un festejo musical lo que provocó que llegaran decenas de personas al lugar.

“El equipo me llamó y me dijeron que Bad Bunny vio el vídeo de El Junte y que le había gustado mucho y que por eso quería hacer su vídeo en la gasolinera. Me pareció una buena idea y de inmediato llegamos a un acuerdo. Me comunicaron que se iba a trabajar todo en secreto y que el anuncio lo haría el artista en sus redes sociales. Así fue”, aseguró Hernández.

El deseo de Bad Bunny de filmar desde la gasolinera no se dio de forma improvisada, y requirió de medidas de seguridad como fueron reforzar el techo de la gasolinera y colocar un piso para que los artistas se desplazaran sin problemas. El acceso al techo de Bad Bunny y Arcángel fue por uno de los edificios inspeccionados previamente. Las bombas de gasolina fueron cerradas cerca de las 2:00 p.m. por seguridad y solo operó la tienda de la gasolinera.

Cabe destacar que la Calle Loiza se ha convertido en un destino para los viajeros en busca de la auténtica cocina puertorriqueña, artesanías locales y música puertorriqueña contemporánea. Los visitantes pueden pasear por las calles de este vecindario ecléctico y encontrar galerías

Solo bastó una ‘storie’

El trabajo de producción de la filmación comenzó ayer desde las 6:00 a.m. Un “crew” de profesionales ocupó el área desde las calles adyacentes y edificios alrededor para el montaje de iluminación, cables, electricidad, piso en el techo y cámaras. Había luces y cámaras en diferentes edificios. Todo se dio en absoluta discreción por petición del equipo de trabajo de Bad Bunny.

Aunque el montaje era evidente los vecinos y el propietario de la gasolinera mantuvieron el secreto de que la filmación era del Conejo Malo. Bastó con que el artista avisara a través de una historia en sus redes sociales con el símbolo de GPS y calle Loíza para que los fanáticos de “Tití me preguntó” abarrotaron la zona y las calles cercanas al puesto.

El mismo Bad Bunny anunció que estaría a las 10:00 de la noche para seguir grabando. Aunque no publicó en dónde.

"LA JUMPA"



en vivo HOY / 10:00 pm 🎄📍🇵🇷 — ☀️🌊❤️ (@sanbenito) December 28, 2022

Sin embargo, usuarios en las redes publicaron que había movimiento para grabar en la calle Loíza y convocaron para que fueran las personas.

Gentee! Lleguen a la Gulf de la Loíza, Bad Bunny con Arcángel a las 9:30PM!!!! Hay tarima!! — carloxx iván (@itscarlosivan) December 27, 2022

10:00PM y así está la calle Loiza de gente esperando a Bad Bunny y a Arcángel 🐰 pic.twitter.com/59z7GtyVyb — carloxx iván (@itscarlosivan) December 28, 2022

Tres escenarios

El video de La Jumpa tuvo tres escenarios de grabación en Puerto Rico: Vega Baja (municipio de donde Bad Bunny es oriundo), Santurce y la discoteca Fifty Eight en San Juan.