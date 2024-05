ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo, RD.- La barbie del acordeón quien recientemente lanzo su más reciente sencillo de su propia autoría dedicado a los dominicano que se van a otras tierras del mundo en busca de su mejoría titulado “Los Viajeros” el que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Danibel Breton (La Barbie del Acordeón) sigue posicionándose entre las favorita por el consumidor del buen merengue típico dominicano por su buena música de calidad y letras limpias, logrando algunos Reconocimientos y llevar su música a grandes escenario como el Lincoln Center de New York, escenario que se convierte en un logro más, no solo para ella si no para el género.

La joven acordeonista La Barbie se siente más que agradecida por el respaldo y logros obtenido en lo que lleva de carrera artística, realizando dos exitosas giras en el año 2023 por diferentes estados de los EE. UU. Por lo que dice sentirse comprometida con los dominicanos.

La barbie del acordeón se encuentra en los estudios de grabación preparando su nuevo éxito, el que saldrá en el próximo mes de junio. También puntualizo que estará muy pronto de gira por todo EE. UU. Y Europa donde es solicitada constantemente.