Milan y Sasha, protagonistas de la canción "Acróstico" de Shakira

Email it

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Shakira dejó de lado las dedicatorias a su expareja, Gerard Piqué, y escribió una carta de amor a sus dos hijos. La colombiana en su última canción, Acróstico, envió unas emotivas palabras a Sasha y Milán.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba” y “Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla”, son los dos versos iniciales con los que la artista formó los nombres de los pequeños en su última canción.

Aunque estaba muy claro que Acróstico se inspira en sus hijos, nadie se esperaba que los niños formaran parte de la producción de este tema. Por ello, para muchos fue una sorpresa cuando Shakira reveló en redes sociales la verdad detrás de la canción.

Acróstico, la canción de una madre orgullosa

“Milán ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado el estudio y al escuchar esta canción… me han pedido hacer parte”, escribió Shakira en redes sociales este lunes 15 de mayo.

En el post que está acompañado con un adelanto del video oficial de Acróstico, la expareja de Piqué añade: “la han sentido e interpretado ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro”, dejando claro que sus hijos llevan el talento por la música en la sangre.

En una de las escenas del video oficial, que ya lleva más de medio millón de reproducciones en la YouTube en menos de una hora, se ve a Shakira y Sasha cantando Acróstico, mientras Milan toca el piano.

Un montón de cajas y maletas con ropa y juguetes, son algunas de las imágenes más emotivas que se observan a lo largo del videoclip como referencia a la mudanza que hizo la pequeña familia, tras la separación de Shakira y Piqué.