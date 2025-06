ESCUCHA ESTA NOTICIA

La cantante dominicana Natti Natasha y su esposo, el manejador de artistas puertorriqueño, Rafael “Raphy” Pina Nieves, confirmaron que están esperando un segundo hijo.

A través de un video publicado en sus redes, la cantante anunció que nuevamente está embarazada, por lo que su gira programada para este año 2025 tendrá que ser pospuesta para el 2026.

“Ustedes me entenderán, hay cosas que pueden esperar, pero esto no. Esta bendición no se puede esconder ni se puede pausar. Así que confirmado, tour 2026, pero con familia agrandada”, expresó la cantante en el video, donde también aparece su esposo y manejador, Raphy Pina.

Desde hace varias semanas, usuarios en las redes sociales habían cuestionado a la cantante dominicana si estaba esperando un segundo bebé. Sin embargo, la pareja había mantenido la noticia en secreto, a pesar de los rumores que estaban aumentando en los medios de comunicación.