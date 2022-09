Nuevo anuncio de Choco Rica monta debate racial en Twitter

Un anuncio de Choco Rica se volvió tendencia en Twitter, generando mensajes a favor y en contra. ¿La razón de los detractores? que no aparecieron niños de color en el comercial.

El anuncio es un remake de un famoso anuncio de Choco Rica lanzado en los años 70. El Grupo Rica lo reeditó como una forma de revivir viejos tiempos. Pero no todos lo han acogido de la misma forma.

Buenos días. Hermosos niños y hermosa foto. Pero, cuantos (as) pequeños (as) en República Dominicana tienen esa fisonomía o cómo dice el pueblo “esa pinta”? No soy experta en comunicación, pero la publicidad que muestra la diversidad es más real. pic.twitter.com/RcJUhFly8T