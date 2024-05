ESCUCHA ESTA NOTICIA

Puerto Rico.- El cantautor, músico, arreglista y productor puertorriueño, Oscarito ‘El Más Loco’, estrena su segunda producción musical denominada “Lo tengo todo”.

El ex integrante del Grupo Manía de Puerto Rico tendrá un ‘release party’ para festejar tal acontecimiento este próximo jueves, 16 de mayo, en Perfect Cue Studio en San Juan. En una experiencia VIP, un selecto grupo de aproximadamente 120 invitados disfrutarán a modo presencial del estreno del estreno del disco, y con un alcance por ‘streaming’ proyectado a más de 6 millones de personas.

Con este novedoso lanzamiento, “Lo Tengo Todo» dejará su huella en Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos y en países de Sudamérica. Oscarito promete establecer un nuevo estilo y concepto en la industria musical, abriendo más puertas para talentos de todos los géneros.

“Lo Tengo Todo”, producido por Oscarito en conjunto con Roberto Cora, cuenta con temas como “Me muero por eso”, “Atrévete”, “Vamo’ a volvernos loco”, “Todo y nada”, “Contigo todo”, “Playa” y “Te va a gustar” que, de seguro, se convertirán en éxitos. El disco estará disponible en todas las plataformas digitales.

“El Más Loco” llega con un merengue romántico y enérgico, resaltando su versatilidad y calidad artística.

“Siento gran satisfacción por haber logrado mi segunda producción de la manera exacta que la quería, recopilando todo lo que me exige mi público a través de estos nueve años como solista. En ésta se plasman vivencias cotidianas y a su vez encierra amor real”, afirmó Oscarito.

Oscarito será parte del show artístico Noche de reencuentro, en la celebración del noveno aniversario de Aquí está el merengue, a realizarse el 27 de julio en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, con una presentación especial.

El carismático intérprete explicó que “cada canción fue creada para diferentes gustos, así como para mantener los míos y buscar nueva demográfica que alargue mi carrera… Tengo la esperanza que sea del gusto de todos, ya que tanto musical como vocalmente se nota una gran evolución. Me gustaría destacar que tiene siete temas, de los cuales seis fueron de mi autoría. Además, producir junto a mi productor favorito Roberto Cora me enriquece demasiado… Y grabar con mi banda me asegura que sonará igual en vivo como en el estudio”.

“Aquí hay un manjar de emociones diversas, que van desde lo más sublime hasta la candela que me caracteriza. El título ‘Lo Tengo Todo’ refleja el respeto que le tengo al regalo de Dios más preciado que es la vida misma. Como hombre de familia significa que me siento realizado… Entre lo divertido de la producción se esconden sentimientos muy personales que pueden servir de motivación a muchas personas, siempre buscando el bienestar de mi gente, como también, los pies del bailador. Con esta producción espero alcanzar otro escalón en mi carrera y poder demostrar que realmente vine para quedarme. Me tomó un año realizarla y lograr que todo tuviera sentido. Definitivamente, es mi preferida y espero les guste a todos, porque siento que dejamos el corazón en cada nota y en cada letra…”, sentenció Oscarito.

Fue en 2016 cuando Oscarito presentó su primer disco -homónimo- con canciones como “Marilú”, “Vamo’ a movernos”, “Dancing”, “Dime qué tú quiere de mí” y “El mundo está de fiesta” que, inmediatamente, pusieron a bailar y gozar al pueblo. En la propuesta participaron sus hijas, Camille y Coral Serrano, en el tema “Bandera blanca”.