El festival de cine más antiguo del mundo, la Mostra o Festival de Venecia, ha dado a conocer el palmarés de su 79 edición.

Por segunda ocasión en la historia el León de Oro ha sido para un documental. En este caso All the Beauty and the Bloodshed con el cual Laura Poitras indaga en los conflictos de la familia Sackler. Se trata de una dinastía farmacéutica responsable de un enorme número de muertos en la pandemia de opioides.

Colin Farrell y Cate Blanchett han sido premiados como mejores actores.

Si por algo ha sonado esta edición de la Mostra de Venecia, ha sido por Blonde, la película que ha convertido a Ana de Armas casi en una leyenda (según la crítica). La película sobre Marilyn Monroe ha tenido una gran repercusión.

También ha sonado por los rifirrafes de la película Don’t warry, Darling, y la campaña de intrigas entre Florence Pugh, Chris Pine y el supuesto escupitajo de Harry Styles. Estrategia mercadológica de redes sociales de Guachupita.

El palmarés de Venecia presenta al argentino Santiago Mitre como ganador del premio de la crítica (FIPRESCI) con Argentina, 1985, protagonizada por Ricardo Darín y Juan Pedro Lanzani.

LOS PREMIOS o PALMARÉS DE VENECIA

León de Oro: All the Beauty and the Bloodshed de Laura Poitras

Gran Premio del Jurado: Saint Omer de Alice Diop

León de Plata a la mejor dirección: Luca Guadagnino por Bones and All

Copa Volpi a la mejor actriz: Cate Blanchett por TÁR

Copa Volpi al mejor actor: Colin Farrell por Almas en pena de Inisherin

Premio mejor guion: Almas en pena de Inisherin de Martin McDonagh

Premio especial del Jurado: No bears de Jafar Panahi

Premio Marcello Mastroianni al actor o actriz emergente: Taylor Russell por Bones and All

Premio Horizontes a la mejor película: Jang-e Jahani Sevom de Houman Seyedi

Premio especial del Jurado Horizontes: Chleb i sól de Damian Kocur

Premio Horizontes al Mejor director: Tizza Covi y Rainer Frimmel por Vera

Premio Horizontes a la Mejor actriz: Vera Gemma por Vera

Premio Horizontes al Mejor actor: Mohsen Tanabandeh por Jang-e Jahani Sevom

Premio Horizontes al Mejor guion: Blanquita de Fernando Guzzoni

Premio Horizontes al Mejor cortometraje: Snow in september de Lkhagvadulam Purev-Ochir

Premio Luigi de Laurentiis a la Mejor ópera prima: Saint Omer de Alice Diop

Premio FIPRESCI: Argentina, 1985 de Santiago Mitre

Premio del Público Armani: Nezouh de Soudade Kaadan

Mejor documental sobre cine: Fragments of paradise de KD Davison

Mejor película restaurada: Marcado para matar de Seijun Suzuki

Mejor experiencia inmersiva: The man who couldn’t leave de Singing Chen

Gran premio del jurado a Mejor obra interactiva: From the main square de Pedro Harres

Premio especial del jurado a obra interactiva: Eggscape de German Heller