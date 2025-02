WASHINGTON.- Con éxito se proyectó ayer en Washington un avance del documental que El Nuevo Diario auspicia sobre la vida del congresista Adriano Espaillat.

La presentación del ‘’trailer’’ se produjo durante el desarrollo del Dominicans on the Hill, evento que organiza anualmente la oficina del congresista por el distrito 13 de New York.

El documental ‘’Espaillat, Everybody’s Congressman’’, dirigido por Juan Delancer, recorre la trayectoria política y personal del primer y único legislador de origen dominicano en el Capitolio de Washington.

Los presentes en el Dominicans on the Hills, que se celebra en el Visitors Center del congreso estadounidense, aplaudieron calurosamente el avance fílmico del documental, que produce El Nuevo Diario