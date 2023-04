Realizan primer conversatorio para novios: «¿Por dónde comienzo mi boda?»

NYC, Manhatan, 2023.– La boda marca un momento significativo en la historia de amor de las parejas, pero para que el proceso de prepararla y luego disfrutarla de principio a fin sea inolvidable, la planificación por parte de un experto es primordial. Es por ello, que un grupo de profesionales del sector organizaron el conversatorio denominado: “Brides Get together at New York «.

La primera versión del evento realizado en la ciudad de Nueva York, por dominicanos expertos en las diferentes áreas que intervienen en la realización de este tipo de eventos, surge para dar respuesta a las inquietudes de los cónyuges que residen en Estados Unidos y desean realizar su boda en el país.

Yaniris Pérez, reconocida wedding planner y creadora del evento, explicó que existe un buen número de parejas de la diáspora dominicana o netamente extranjeros que deciden realizar su boda en República Dominicana y están ávidos de recibir información profesional previa, para que esta actividad sea exitosa y conocer en qué consiste hacer una boda de destino.

«Es una realidad que este tipo de bodas, impulsan el turismo del país, pues si bien es cierto que al hablar de «Destination Weddings» se mueve una cantidad de personas que viajan al país, como familiares y amigos de la pareja que además de disfrutar de un evento memorable, desean estar de cerca de las ininterrumpidas playas de arena blancas que ofrece RD», destaca Pérez.

El conversatorio “Brides get together at New York » trató temas como: Los destinos más utilizados para bodas en República Dominicana, cómo funcionan los Wedding Planners dominicanos, procesos para la planificación, fotografías para boda, maquillaje para ese gran dia, y otros tópicos que convirtieron este evento en una experiencia de empuje para el proceso de esta etapa tan importante para los novios.

Además de las exposiciones, las parejas tuvieron la oportunidad de recibir regalos de los patrocinadores, que podrán ser utilizados el día de su boda.