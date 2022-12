Rolando Lacayo es un influencer y emprendedor de origen nicaragüense que fundó la campañía The Personal Injury Hub, cuyo objetivo es conectar a sus clientes con los mejores abogados de Estados Unidos en emergencias como accidentes automovilísticos, caídas o resbalón y accidentes laborales.

La empresa maneja todo tipo de pérdida de propiedad ocasionadas por desastres como inundaciones, huracanes, incendios, fugas y más.

Origen de The Personal Injury

El 15 de marzo de 2020, día de su cumpleaños, que además coincide con el momento en que iniciaron las medidas de distanciamiento social por la pandemia de Covid-19, fue que nació esta empresa con sede en Miami.

Con la inspiración que le brinda su familia, Rolando Lacayo decidió emprender una compañía en la que aprovechara su experiencia previa, pero destacándose por prácticas 100 por ciento éticas.

“Todo empezó cuando decidí tomar un break e iniciar una compañía para hacerlo bien, por lo que el logo de la empresa es The Personal Injury Marketing Done The Right Way”, señaló en entrevista.