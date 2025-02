ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo, R.D.– El merengue será una de las columnas musicales en que se apoyará la producción artística de lo que será la celebración del 40 aniversario de Premios Soberano, con la confirmación este lunes del segmento que incluye la participación de Rubby Pérez, uno de los intérpretes del ritmo nacional más admirados dentro y fuera de República Dominicana.



Así lo confirmó la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), una semana después que anunció el primer segmento que tendrá en escena esa noche a otra merenguera, Miriam Cruz, en una cartelera que va tomando forma para lo que será una noche muy especial para sus fanáticos y para todo aquel que disfruta del merengue, sin duda, la bandera musical nacional.



«Regresar al gran escenario de Premios Soberano para mí es una distinción especial», comentó el intérprete de «Tu vas a volar», sobrecogido por la felicidad que produce «saber que a mí los premios me han tomado en cuenta por segundo año consecutivo es una alegría muy grande que no solo yo, sino también mi familia, toma en cuenta. Gracias mil, y espero llenar todas las expectativas».



Ciertamente, el intérprete de éxitos como Volveré, Dame veneno, Contigo, Ave de paso, Cobarde, cobarde y Perro ajeno, fue reconocido el año pasado con un Soberano al Mérito con el que Acroarte dio un espaldarazo a su admirable carrera artística, su impronta y aportes al merengue.



Pero esta vez, la noche del 25 de marzo en la sala principal del Teatro Nacional, será una gran oportunidad para verlo en escena, momento en que el artista dará gracias «porque el público dominicano siempre me ha tratado de una forma muy especial, distinción, respeto y para mí eso es un honor. Haber trabajado durante el tiempo que me he mantenido a fuerza de pulmón y sangre, y recibir del público el Soberano más grande eso es algo muy especial».



Wanda Sánchez, presidente de Acroarte, está igualmente entusiasmada con la noticia porque «confirmar la participación artística de Rubby Pérez, luego de otorgarle un Soberano al Mérito, es un lujo doble. El intérprete de Perro ajeno es uno de los principales exponentes de nuestro ritmo, que por décadas ha cosechado innumerables éxitos y ha transitado por los linderos de la excelencia musical. Estamos convencidos de que este segmento musical nos llevará por un carrusel de emociones».



Con la producción general de César Suárez JR., Premios Soberano cuenta con el copatrocinio de Cervecería Nacional Dominicana y de BanReservas, edición que se llevará a cabo en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, a partir de las 7:00 de la noche con el inicio de la alfombra roja y hasta las 11:00 p.m., con transmisión nuevamente por Color Visión (canal 9) para República Dominicana y Univisión, a la que se suma su plataforma ViX para el mercado de Estados Unidos y el resto del mundo.



Rubby Pérez debutó con su propia agrupación en 1986, tras su salida de la orquesta de Wilfrido Vargas. Inició una etapa en solitario por todo lo alto con la publicación del elepé Buscando tus besos, una producción con la que logró una popularidad inusitada y el espaldarazo del público que consagró los años dorados del merengue en los 80.



Acumula más de veinte nominaciones a Premios Soberano, pero es en el 2006 que gana sus primeras estatuillas en competencia como Merengue del año, gracias al hit Perro ajeno – composición de Ramón Orlando Valoy- y como Orquesta del año.