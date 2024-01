San Pedro de Macorís, RD. La cantante Sarodj realizó una visita sorpresa al Centro de San Pedro de Macorís de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. La actividad formó parte de la jornada de donaciones que esta realiza cada año a través de su fundación Sarodj for a Purpose.

La misma, fue realizada el pasado viernes en horas de la tarde, encabezada por la artista, que estuvo acompañada de su equipo de comunicaciones y desarrollada en conjunto con los representantes de Rehabilitación entre los que se encuentran Dulce Sánchez, administradora del Centro de San Pedro, Bekie Mota, directora del Centro Educativo Multidimensional, Rosa Emilia Ureña, directora general del Programa de Educación Especial y Yulaisi Mota, encargada de Trabajo Social de dicha institución.

Los niños disfrutaron de una tarde divertida y llena de sorpresas. La cantante, modelo y actriz Sarodj donó juguetes a 43 niños con distintas discapacidades que reciben enseñanza en el centro de SPM. Además, se realizó un refrigerio del que posteriormente pudieron disfrutar los niños. Por su parte, la dirección del centro sumó a los agasajos la invitación de un payaso y un brindis para la artista, su equipo de trabajo, los maestros y especialistas del centro.

Durante su visita Sarodj pudo interactuar de cerca con los niños y conocer casos especiales del centro. En el transcurso de su carrera, Sarodj se ha caracterizado por extender su legado de filantropía en todos los sectores, la artista cada año realiza jornadas de donación de juguetes, útiles escolares, además de apoyar otras iniciativas en favor de los más necesitados.

Cabe señalar que, el mismo día en que Sarodj realizó las donaciones, cumplía uno de sus más grandes logros a lo largo de su carrera, convertirse en la artista más escuchada en la radio venezolana por séptima semana. Un récord nunca antes visto en la región, según el chart Monitor Latino.

“Poder celebrar este logro sirviendo a otros es uno de los regalos más grandes que Dios y la vida me han dado. Estoy muy agradecida de todo el personal de Rehabilitación, mi equipo, y los emprendedores, como es el caso de Fidelicias que se sumaron para brindar alegría a estos niños. Me encantó estar de cerca con estos ángeles de San Pedro de Macorís y poder aportar a su desarrollo y felicidad a través de mi fundación Sarodj for a Purpose”, expresó Sarodj Bertin.–