Santiago – La franquicia de colchones estadounidense Sleep In Mattress bajo su slogan «Lay back, Relax and Sleep In» abre sus puertas en el segundo nivel de la plaza Boulevard La Catalina. El evento de inauguración se llevó a cabo este jueves 11 de mayo, en la plaza comercial ubicada en la Avenida Juan Pablo Duarte en Santiago de Los Caballeros. Sleep In Mattress es una empresa líder en el sector de fabricación y comercialización de colchones en Orlando Florida, que cuenta con un diversificado portafolio con productos de alta gama para el descanso y buen dormir. “We don’t only sell mattresses; we sell a new sleep experience”. La nueva tienda de colchones llega al país con última colección creada bajo los estándares internacionales en la industria de los colchones.

“Estamos sumamente felices con la apertura de Sleep In Mattress en el país, en especial en nuestra cuidad de Santiago. Sleep In Mattress es una empresa familiar que inicia en el año 2017 cuando mi hermano José Rafael Rodríguez y yo Geovanny Rodríguez decidimos mudarnos a Orlando, Florida y emprender nuestra micro empresa y nueva marca de colchones Sleep In Mattress. Todo esto contando con el apoyo incondicional de nuestro padre José Rafael Rodríguez”, externó Geovanny Rodríguez, representante de Colchonería Yaque.

“Nuestros productos son un reflejo de nosotros y realmente hemos trabajado en colaboración, cada uno de nosotros de alguna manera ha estado involucrado en la selección, compra, diseño y producción de nuestros colchones. Es por eso, que hemos logrado un producto que además de cumplir con todos los estándares extranjeros, está a la vanguardia de lo que existe hoy día en el mercado” comentó José Rafael Rodríguez, hijo representante de la marca en los Estados Unidos.

“Históricamente las compañías fracasan al paso de la segunda generación y ésta va en la tercera, lo cual para muchas empresas es muy difícil. Siempre les comento a los muchachos que lo que tenemos ha sido gracias a Dios y por eso siempre debemos estar al servicio de los demás. Cabe destacar, que lo que se ha logrado hasta ahora solo se logra con pasión” expresó el presidente de la empresa, el señor José Rafael Rodríguez.

Esta compañía nace de Colchonería Yaque, empresa reconocida en Santiago y en todo el país por sus colchones económicos y duraderos; luego de muchos años de experiencia, su exposición y presencia actual se ha podido observar el crecimiento y la innovación de sus productos en el mercado. Actualmente, estos se distribuyen en Puerto Rico y Estados Unidos. En esta nueva edición explican cómo la colchonería ha innovado y cómo ha transformado un modelo tradicional ya agotado, en un modelo renovado, práctico y asequible.

Nuestra Misión es ofrecer un producto de calidad que cumpla con todos los requisitos internacionales y mantenernos a la vanguardia de la tecnología y las últimas tendencias en la industria del descanso. Buscamos ser líderes en la industria de colchones y ser reconocidos por nuestro compromiso con la satisfacción del cliente y la excelencia en el servicio.

Nuestra Visión es convertirnos en líderes en el mercado de colchones, reconocidos por la calidad y durabilidad de nuestros productos, la innovación en diseño y tecnología, y la excelencia en el servicio al cliente. Buscamos expandir nuestra presencia a nivel nacional e internacional y ser una empresa líder en la industria del sueño.

Nuestros Valores:

Calidad: Nos comprometemos a proporcionar a nuestros clientes productos de la más alta calidad, utilizando materiales de primera y técnicas de producción avanzada.

Innovación: Nos esforzamos por estar a la vanguardia de lo que existe actualmente en el mercado para siempre poder ofrecer a nuestro cliente productos innovadores.

Servicio al Cliente: Nos enfocamos en ofrecer un servicio excepcional, desde su experiencia de compra en nuestra tienda hasta la entrega y más allá.

Responsabilidad Social y Ambiental: Somos una empresa responsable y nos preocupamos por el medio ambiente. Por esta razón, producimos nuestra propia energía, y al mismo tiempo hacemos donaciones tanto de nuestras ventas como de nuestro tiempo como responsabilidad social.

Trabajo en Equipo: Valoramos el trabajo en equipo y nos esforzamos por fomentar un ambiente de colaboración y respeto mutuo entre nuestros empleados y colaboradores.

Para más información puede visitar www.sleepinmattress.com