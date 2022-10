Email it

*(Miami, Agosto de 2022).-* La energía solar es limpia, renovable y sustentable, obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del sol, ofrece grandes ventajas a quienes la utilizan pero su ayuda a la conservación del medio ambiente es muy alta debido a que no se generan sustancias tóxicas a la atmósfera para producirla.

Nacida en la ciudad de San Cristóbal estado Táchira, al sureste de Venezuela, Shia Silva emigró hace 8 años a los Estados Unidos y gracias a su exitosa carrera como vendedora en la empresa líder del mercado de paneles solares, la Better Earth, decidió emprender y fundar su compañía para generar electricidad por medios sustentables.

En octubre del año 2021 la emprendedora venezolana fundó Give Power y en diez meses ha logrado irrumpir en el mercado, desarrollando actividades comerciales en los estados de Arizona, California, Florida y Texas con la integración de un gran número de vendedores y empleados.

La joven venezolana resalta el potencial de México y la oportunidad que tienen los mexicanos para aumentar la presencia de la energía solar en el mundo. «De aquí al año 2035 México se va a convertir en la principal fuente energética en el estado de California, por lo que es el futuro del mundo y lo tenemos a en las manos», dijo.

La expansión de Clean Power hacia América Latina ha iniciado en México, en donde la compañía trabaja con call centers en Ciudad de México, Monterrey y Saltillo. Silva manifiesta que “cada vez que cumplo una meta, viene otra más grande, soy una persona muy ambiciosa; en algunos años quiero tener una familia y hacer crecer mi compañía, y en un futuro poder llegar a Latinoamérica para ayudar a los países que necesitan la energía solar”.

Silva de 28 años también se destaca por ser influencer a través de su cuenta en la red social Instagram @shiasilva, en donde le siguen más de 60 mil personas a quienes les comparte contenidos que se enfocan en demostrar que todas las personas, no solo las mujeres, pueden conseguir lo que realmente desean creyendo en sí mismas, «siempre me ha gustado demostrar que las mujeres pueden emprender y crecer”, agregó.

El compromiso de Shia Silva con mejorar el medio ambiente no solo se basa en la construcción de paneles solares, desde su compañía adelanta un proyecto de responsabilidad social con el que aporta constantemente recursos y tecnologías a distintas fundaciones en Latinoamérica.

«Give Power Foundation es el nombre del proyecto en el que por cada instalación que realizamos, hacemos un donativo para usar energía limpia, proporcionar agua y soluciones energéticas a aquellos que lo necesitan en países pobres, se dona alrededor del 10% de los ingresos a fundaciones en América Latina para que los niños puedan tener acceso al conocimiento y a las nuevas tecnologías», puntualizó Silva.

Con Give Power Foundation no solo se realizan donaciones, Shia Silva explica que «la energía solar aparte de ser una industria donde se puede hacer un buen negocio, su actividad abre la oportunidad de ayudar a las personas para que puedan ser exitosas y que compartan la misión de emprender”.

*Ventajas y desventajas de usar energía solar*

«La gran ventaja es que eres dueño de tu energía, una energía limpia, renovable y sustentable con la que ayudas al cuidado de nuestro planeta al reducir la huella de carbono debido a que la energía solar no contamina, no contribuye al calentamiento global ni al efecto invernadero, para producirla no pasa por ningún proceso químico ni se expulsan sustancias contaminantes a la atmósfera», detalló la joven venezolana.

Silva sumó a los beneficios de utilizar este tipo de energía el que se «ahorra dinero, recibes incentivos por parte del gobierno e incrementa el valor de nuestra vivienda».

Muy pocas son las desventajas al utilizar energía fotovoltaica, la fundadora de Clean Power comenta que una de ellas es el costo inicial y la afectación del sistema por condiciones atmosféricas. Silva comenta que continuar con la compañía eléctrica implica «pagar la inflación, taxes y tener una electricidad súper contaminada».

Los interesados en ayudar a la conservación del medio ambiente y al mismo tiempo utilizar energía solar pueden contactar a la empresaria venezolana en la red social Instagram a través de la cuenta @shiasilva