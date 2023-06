AMCHAMDR celebra recepción de bienvenida del Business Future of Americas  

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) realizó este lunes una recepción de bienvenida para las 23 delegaciones de cámaras americanas de comercio de Latinoamérica y el Caribe y oradores locales e internacionales que participarán de la conferencia Business Future of the Americas (BFA), a desarrollarse el próximo miércoles 14 de junio en el Hotel Embajador.

Durante la ceremonia, el presidente del consejo de directores de AMCHAMDR, Edwin De los Santos ofreció las palabras de bienvenida a los invitados, empresarios y funcionarios del Estado, y anunció que “por primera vez después de cuatro años se desarrollará la reunión anual de Association of American Chambers of Commerce for Latin America and The Caribbean (AACCLA)”.

Además, el vicepresidente ejecutivo de AMCHAMDR, William Malamud, destacó que “el encuentro representa un hito importante en la historia de cualquier organización con el fin de construir una República Dominicana estable, creciente, abierta y más próspera en un progreso constante e incremental, acompañados del firme apoyo de la Embajada de los Estados Unidos”.

En este mismo orden, el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, Alexander Titolo, resaltó que el país, como firme defensor de la democracia, impulsor del comercio y gestor de inversión extranjera, ha integrado estos tres pilares del desarrollo en su crecimiento, consiguiendo así el éxito en el desarrollo económico social.

“Dominicana está haciendo las cosas bien y espero que nuestras relaciones comerciales se mantengan, como muestra de que las democracias pueden producir resultados para toda la sociedad”, añadió Titolo.

Durante el programa de bienvenida del BFA, la ministra de Cultura, Milagros Germán, dio la bienvenida a todos los invitados presentes y explicó la diversidad cultural de la que goza República Dominicana.

El evento fue amenizado por el equipo de ballet del Ministerio de Turismo, cuya intervención deleitó con su baile típico a todos los invitados. Además, los estudiantes del Conservatorio Nacional de Música, dirigidos por el profesor Javier Vargas y becados por la Fundación AES Dominicana y la empresa generadora de electricidad Itabo, hicieron una presentación de merengue-jazz con clásicos musicales.

La conferencia BFA será posible gracias a las empresas pertenecientes al Club 100, que hacen posible su realización: AES dominicana, Altice, CITI, Hit Puerto Río Haina, Humano, Grupo SID, Banreservas, CEPM, Energas, Banco BHD, Claro, Dominican Watchman, MARDOM, Banco Popular, Seguros Reservas, Valiente Fernández, Grupo Viamar, Santo Domingo Motors, Itabo y Arajet.

Y además del apoyo de las marcas patrocinadoras: Fedex, Pellerano Nadalio, Bandex, DP World, Schad, Banco Santa Cruz, KPMG, Brugal, IMCA y Cervecería Nacional.

Sobre la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR)

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR por sus siglas en inglés) es una asociación sin fines de lucro, incorporada legalmente el 8 de noviembre de 1923, que fomenta un clima de inversión saludable basado en el acceso de conocimiento, oportunidades y una cultura de mejores prácticas para el desarrollo socioeconómico y profesional de sus socios. AMCHAMDR está afiliada a la U.S. Chamber of Commerce y es miembro fundador de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina (AACCLA por sus siglas en inglés).