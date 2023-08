Empresas de la industria de bebidas no alcohólicas establecidas en el país firmaron un acuerdo dirigido a fomentar estilos de vida activos y saludables.



“Este convenio se constituye en un verdadero contrato con el que las empresas buscan ser aliados efectivos en los esfuerzos del Gobierno, la academia, los padres de familia y la comunidad médica para generar hábitos saludables de manera informada y consciente”, afirmó Juan Amell, presidente de la Asociación de Bebidas no Alcohólicas de la República Dominicana (Asibenas).



Destacó que la firma del convenio contempla, en primer lugar, solo vender en las escuelas primarias agua, 100% jugo, lácteos y alternativas de lácteos y maltas; en segundo, aumentar la promoción de los productos reducidos en azúcar, de los reducidos en calorías y de los no calórico dentro de sus portafolios.



En tercer lugar, las empresas firmantes se comprometieron a no realizar publicidad en medios de difusión que se dirigen directamente a niños menores de 13 años o en los que el 30% o más de la audiencia sean menores de esa edad.



“Construimos los compromisos pensando en avanzar en una autorregulación responsable en aquellos temas que pueden contribuir a que los dominicanos tengan una mejor calidad de vida”, manifestó Amell durante la firma.