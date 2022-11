Email it

Una expresión magistral de sólo 460 decanters en un estuche de lujo disponibles en todo el mundo

Santo Domingo. – Ron Brugal presentó el lanzamiento más exclusivo y valioso en la historia de nuestra marca hasta la fecha: Andrés Brugal. La primera edición de este exclusivo destilado estará limitada a 460 decanters y su precio será de US$2.800.

La noche fue una invitación para apreciar la expresión más lujosa y con las más exclusivas reservas de envejecidos, mostrando el arte de cinco generaciones de maestros roneros, quienes rinden el máximo homenaje al invaluable legado del fundador de la marca, don Andrés Brugal, elaborando el mejor ron posible con las más preciadas barricas, para compartir la pasión y calidez que caracteriza la creatividad y la artesanía de los líquidos de Brugal.

La memorable expresión fue dada a conocer durante una experiencia gastronómica sensorial en Portazul. Allí se brindó con lo mejor de ron Brugal, organizándose una cata donde se celebró tanto el arte como la trayectoria de excelencia de la marca.

Los invitados fueron recibidos con un cóctel de bienvenida elaborado con Brugal 1888. Mientras lo degustaban, éstos fueron transportados a explorar el espacio inspirado en los viajes por el nuevo mundo de los maestros roneros. Además, disfrutaron una cena a tres tiempos, donde cada plato narró una historia alegórica a la trayectoria de excelencia emprendida hace más de 130 años.

Andrés Brugal cuenta la historia de tres recorridos: Los inicios de nuestro fundador, con un viaje cruzando el atlántico persiguiendo un destino más prometedor. La tradición de las generaciones de Maestros Roneros de viajar por el mundo, compartiendo nuestro excepcional ron. Y finalmente, la maestría de Jassil y su trayectoria, continuando su legado familiar en Puerto Plata, la cual se reafirma ante la extraordinaria complejidad de las notas logradas en esta expresión mediante su gran experiencia en barricas y madera, y la magistral unión de las reservas más exclusivas de la familia Brugal.

Al finalizar la cena, los invitados pasaron a un salón privado donde pudieron admirar el espectacular glorificador y el decantador de cristal soplado a mano, el cual fue revelado por la maestra ronera, haciendo su formal presentación y dirigiendo la degustación.

“Cuando escuché por primera vez la historia de las terceras generaciones que crearon un estuche de viaje especial, me sentí muy identificada. Me encantó la idea de crear un elegante estuche a la medida con el objetivo de proteger el ron que había dentro. Me propuse crear un líquido que mostrará lo mejor de nuestro ron para compartirlo con el mundo y dar vida a esta historia. Así nace el nuevo Andrés Brugal Edición Limitada, creación que combina las más exclusivas reservas de envejecidos en una sola barrica de bourbon, de primer llenado y una sola barrica de jerez oloroso, de primer llenado”, dijo Villanueva.

La noche culminó con un brindis de este destilado de lujo, donde predominó el aroma de las delicadas notas de café tostado, en perfecta armonía con aromas de cacao recién cosechado, dulce de leche artesanal y la suavidad de la mantequilla del pastel de ron dominicano. Un líquido excepcional que celebra más de 130 años de maestría en el arte de la elaboración del ron.