Fauna, ubicado en el Valle de Guadalupe, México, se ha posicionado y ganado como uno de los mejores restaurantes del país

Punta Cana.- La exquisitez y la creatividad culinaria se hicieron protagonistas de la mano de los afamados chefs mexicanos David Castro y Maribel Aldaco Silva, quienes llevaron la propuesta de su restaurante Fauna a la 3ra. edición del Culinary Weekend, celebrado en el restaurante Bamboo del hotel Tortuga Bay en Puntacana Resort.

El evento se desarrolló en un ambiente elegante y exclusivo, donde los comensales disfrutaron de un recorrido sensorial a través de cuatro tiempos con un menú de maridaje cuidadosamente diseñado, donde cada plato resaltó por su innovación y fusión de sabores.

La sommelier Michelle Morales acompañó cada tiempo con una selección de vinos excepcionales, logrando una armonía perfecta entre la cocina y la enología.

Desde el primer tiempo, la propuesta presentó una delicada fusión de frescura y sofisticación. El menú inicio con un ostión acompañado de agua de tomate clarificada y aceite de callo, seguido de un ceviche de chiles toreados con pepino tatemado y un brócoli ahumado realzado con aceite de chiltepín.

Cada bocado se realza con la elegancia del Gramona Brut Imperial, un cava español que aporta efervescencia y frescura a la experiencia.

El segundo tiempo fue una oda a los sabores intensos y la tradición reinventada. El couscous con erizo y lengua de res conjugó un equilibrio entre lo marino y lo terrestre, mientras que la vieira pochada en mantequilla avellanada y el puré de berenjena evocaron una armonía de texturas sedosas.

La estrella del plato fue el lechón, acompañado de una vibrante ensalada de tomatillo, aguacate y sauerkraut, que acompañó su maridaje ideal en el Ocho Rosé Bruma Vinícola Sangiovese, un vino mexicano del Valle de San Vicente.

El tercer tiempo sumergió a los comensales en un juego de contrastes entre lo terroso y lo umami. La zanahoria en salsa negra y tuétano dio profundidad y dulzura, mientras que el short rib con fideos y hongos shiitake exaltó el sabor umami con su combinación de texturas.

El maridaje con Concreto Malbec, proveniente del Valle de Uco en Argentina, aporta estructura y notas frutales que realzan cada matiz del plato.

El postre de la chef Aldaco fue una obra maestra de la repostería: un daquois de macadamia con cremosidad de chocolate y un helado de ajonjolí negro para despertar los sentidos. La selección del Tokaji Oremus Late Harvest, un vino dulce de Hungría con notas de miel y frutos secos, complementa perfectamente esta última indulgencia.

El Culinary Weekend celebra la creatividad de los chefs, trayendo lo mejor de sus restaurantes y regiones a Puntacana Resort. El evento se consolida como una de las citas imperdibles del calendario gastronómico dominicano.

Sobre Puntacana Resort

Puntacana Resort es un destino de baja densidad con más de 50 años de trayectoria, comprometidos con el desarrollo del turismo de lujo en la República Dominicana. Posee tres millas de magníficas playas de arena blanca, 45 hoyos de golf de clase mundial y sede del primer PGA Tour de la República Dominicana, convirtiéndose en un resort líder en el Caribe.

Sobre David Castro y Maribel Aldaco

David Castro Hussong, es un Chef mexicano con probada experiencia, que inició su formación a los 13 años, graduándose de “The French Culinary” y ejerciendo en reconocidos restaurantes, como el Noma, y el Blue Hill at Stone Barns, Copenhague; el Eleven Madison Park, de Nueva York y el Cala de San Francisco, California.

Junto a su esposa, la chef Maribel Aldaco Silva, Castro Hussong abrió cinco restaurantes del 2018 al 2023: Fauna Restaurante (2018), el Bruna Wine Garden (2020); en la ciudad de México abre Tigre y Tigrillo, para en el 2023 dar apertura a su proyecto, La Morocha, en Ensenada.

Ambos también, dirigiendo Fauna, ganaron los premios el One to Watch 2020, el High New Entry 2022, el The Best Restaurant in México 2023, quedando todos en la lista de los 50 mejores restaurantes.

En el 2024, Maribel ganó como mejor repostera del año, y durante los últimos años ha logrado ser ganadora del Best Pastry Chef en 2023, y quedó entre los 50 Best Latam y Repostero del año para culinaria mexicana.