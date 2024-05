Esta es una serie de conferencias de impacto y reconocimiento a mujeres extraordinarias por el día Internacional de la Mujer en la que fueron galardonadas como mujeres Grandiosas 2024

Santo Domingo.- Fundación de Mujer a Mujer realizó «Grandiosas», primera edición República Dominicana con una nutrida presencia de mujeres en el atrio central de Acrópolis Business Mall.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por la maestra de ceremonias, Miosotis Joaquín, agradeciendo la presencia de los asistentes. La oración de bendición de la actividad estuvo a cargo de Claudia Galván, vicepresidente de la fundación.

Las palabras centrales fueron pronunciadas por la presidente de la fundación De Mujer a Mujer, la comunicadora y escritora dominicana Jacqueline Tineo, quien presentó la historia y objetivos de la fundación De Mujer a Mujer y dio a conocer detalles de Grandiosas. «Grandiosas se enfoca en el reconocimiento de mujeres resilientes con propósito que buscan entregar lo mejor de sí mismas a los demás para cambiar nuestras vidas de manera positiva. Estas son nuestras emprendedoras y líderes comunitarias que trabajan duro para un futuro mejor para todos.

Los eventos Grandiosas, Mujeres con Propósitos, y la revista que estaremos lanzando este 23 de marzo, buscan Visibilizar, Honrar y Dejar un referente histórico de mujeres líderes, que vienen desarrollando iniciativas en la sociedad civil, empresarial y religiosa», afirmó con vehemencia.

Claudia Galván, vicepresidente de la fundación, aseguró en sus palabras «De Mujer a Mujer es una fundación con una visión innovadora. Desde su fundadora, hasta sus voluntarios comparten el deseo de ayudar a la mujer, haciéndonos ver nuestro potencial y nuestro valor. Mi corazón se llenó de alegría cuando a través del apoyo y contribuciones de mi familia logré hacerme miembro».

También Jackeline Fountain, ex-vicepresidente tuvo palabras de reconocimiento «es un orgullo estar aquí con FUDMAM celebrando este primer Grandiosas. Es un orgullo poder compartir con nuestra fundadora Jaqueline Tineo y compartir visión . Yo personalmente he visto y he estado con ella, he visto lo mucho que ha trabajado con sus hermanas de República Dominicana, Puerto Rico, Texas y toda Latinoamérica para poder ayudar miles de mujeres a través de nuestra Fundación”.

Miosotis Joaquín y María González

El panel «Grandiosas Mujeres con Propósitos. Porque todas las Mujeres son Grandiosas con Propósito» contó con la disertación de Jacqueline Tineo, CEO de la fundación De Mujer a Mujer con el tema «Mujer eres Grandiosa. Tienes Propósitos»; Estela Brioso, terapeuta familiar, «Aporte de la Mujer en diferentes áreas y momentos de la vida»; Grisbel Medina, periodista, «Impacto de la Mujer en los medios de comunicación» y Katherine Lluveres, terapeuta, con el tema «Cuando el dolor sana».

Al finalizar el panel se procedió a reconocer a grandes mujeres dominicanas como “Grandiosas 2024”, declaradas embajadoras de esperanzas por sus aportes a la sociedad como Katherine Motyka, CEO de Jompéame, Gisela Eusebio, CEO Fundación Gissell Eusebio Life Transformer y Evelyn Soraya Lara Caba, presidente y fundadora del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (PACAM), quienes agradecieron con emotivas palabras el mismo.

Ediciones

Grandiosas ha sido realizada en varias ediciones en Killeen, Texas, donde reside la presidente de la fundación De Mujer a Mujer, Jacqueline Tineo. Estuvo presente una delegación de representantes de la República Dominicana en esta edición, Miosotis Joaquín, María González y Lily Montaño Grullón, que también fueron reconocidas. Como parte de la delegación de Killeen, Texas, estuvieron presentes: Claudia Galván – vicepresidente/Mentor,

Virginia Avilés – secretaria ejecutiva, Jackeline Soriano Fountain, miembro de por vida – ex- vicepresidente y directora de Relaciones Públicas y Jacqueline Cosme, directora de Mercadeo.

Sobre las Galardonadas

Katherine Motyka: Es la segunda mujer Dominicana en ser aceptada en la Universidad de la Singularidad, NASA. Katherine se graduó primera en su clase cursando Ingeniería Industrial en la universidad de INTEC (Summa Cum Laude) y se ganó una beca para estudiar Ciencias de Materiales en la Universidad de Jönköping, Suecia.

En 2013, después de completar sus estudios, Katherine fue seleccionada para participar en el Global Startup Youth celebrado en Malasia para aprender sobre las tendencias mundiales en el emprendimiento juvenil. Actualmente se desempeña como presidenta y fundadora de Jompeame.com, que desde Octubre del 2015 han recaudado más de RD$60,000,000 en línea, haciendo realidad más de 150 causas y cambiando la vida de más de 4,320 personas.

En 2014, fue aceptada en el Clinton Global Initiative University en Arizona, entre los miles de solicitantes jóvenes del mundo. En 2017 fue seleccionada como una de las 50 mujeres más influyentes en la República Dominicana y Jompéame como una de las 30 promesas de negocios en República Dominicana según Forbes.

Gisela Milagros Eusebio Rodríguez: Nace en Santo Domingo, A los edad de 1.5 años resultó enferma de poliomielitis o parálisis infantil, quedando con la pierna derecha afectada, requiriendo desde entonces el uso de muletas o aparatos ortopédicos para caminar.

Este hecho no limitó el disfrute de una niñez saludable, pues desde temprana edad su madre inició el proceso de alfabetización en el hogar, para luego inscribirla en la escuela pública normal a los 7 años. Allí participó de los juegos propios de la edad, sin ningún tipo de restricciones, ni protecciones especiales, debido a su condición de discapacidad motriz.

Desde muy joven quiso trabajar y producir sus propios ingresos, siendo una adolescente, puso una escuelita en su casa, para luego trabajar como escribiente en el Juzgado de Paz de la 4ta. Circunscripción. Al completar el Bachillerato, solicitó empleo en la Oficina General de Correos, donde permaneció durante 8 años, alcanzando posiciones significativas en la Dirección Técnica.

Se graduó de Secretaria Ejecutiva y realizó cursos de inglés. Se graduó de Licenciada en Psicología en la UASD en 1984. En 1986 ganó un concurso por oposición y fue Gerente de Recursos Humanos de Font, Gamundi & Co., durante casi 3 años.

Luego ocupa la posición de Human Resources Manager en Johnson & Johnson Consumer Products Inc., en el Parque Industrial Itabo. En 1997 forma su propia empresa de Consultoría y Capacitación de Personal. Desarrolla el Florence International School, un colegio bilingüe desde preescolar hasta 5to. grado, el cual dirige en la actualidad.

En 2014 creó la Fundación Gissel Eusebio Life Transformer, identificando públicamente su propósito de transformar vidas. En el 2018 creamos el programa Coaching Para Mujeres Bientratadas, con la finalidad de acompañar a las que viven o han vivido en relaciones de violencia intrafamiliar.

Evelyn Soraya Lara Caba: Evelyn Zoraya Lara Caba, PhD en Filosofía, Cum Laude, Universidad de Almería. España. Egresada de la escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde efectuó además, una Maestría en Terapia Familiar Sistémica.

Realizó cursos especializados en Terapia Transgeneracional bajo la dirección de Michael Kerr, colaborador del afamado terapeuta Murray Bowen, y en Terapia Contextual, guiada por el fundador de esta corriente Ivan Boszormeny. Fundadora del Centro de Asistencia Familiar (CAF), que hoy dirige.

Es Presidenta – Co-Fundadora del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, PACAM, donde también tiene a su cargo la Dirección Clínica. Se ha desempeñado como profesora de la Maestría en Terapia Familiar y Sexual de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Actualmente es columnista del Periódico Hoy. En julio de 2004, publicó «Familia, Crisis y Cambio». En el 2014, publicó Familia. Diálogos sobre lealtad, aciertos y fracasos y Desafío de ser padres, en el 2015.

Ha sido Coordinadora del Diplomado en Violencia Intrafamiliar PUCMM-PACAM. Formó parte de la Comisión Asesora de la Fiscalía del Distrito Nacional para la implementación del Programa de reeducación para hombres que ejercen violencia contra sus parejas.

Fue colaboradora del Procurador Adjunto Fiscal del Distrito Nacional Dr. José Manuel Hernández Peguero. Se ha mantenido activa impartiendo talleres de Concienciación y Capacitación para Fiscales Adjuntos y Psicólogas Forenses en el país por más de 8 años.

Sobre Fundación De Mujer a Mujer

La Fundación de Mujer a Mujer fue creada con el propósito de llevar orientación, educación y motivación a través de seminarios, talleres de capacitación, congresos , retiros, y a través de los distintos medios de comunicación con dinámicas grupales, entrevistas personalizadas y el trabajo de campo comunitario.

Su enfoque va dirigido a ofrecer talleres de capacitación a todas las mujeres y población en general sobre temas humanos, de crecimiento personal, espiritual y empresarial donde la mujer y el hombre sean capaces de dejar huellas y sembrar esperanza.