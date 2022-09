Email it

Puerto Plata. Con la participación de agentes de viajes y touroperadores de la zona norte del país, Iberostar Hotels & Resorts presentó su programa de bodas y romance.



Bajo el título “Weddings By Iberostar As Imagined By You”, la presentación del programa inició con un desayuno de trabajo en el cual se expusieron las características del producto.



“Nuestro objetivo es personalizar la experiencia de nuestros clientes, garantizar la celebración de eventos de mayor duración y promover la sostenibilidad, explicaron ejecutivos de Iberostar.



Manifestaron que la marca reconoce la necesidad de adaptarse a las tendencias emergentes y diseñar programas que reflejen dichas preferencias con la finalidad de ofrecer como resultado, un conjunto de conceptos innovadores que crean experiencias únicas.



Los ejecutivos dijeron que esta propuesta permitirá a los clientes elegir entre “Ever Green Weddings”, que además de glamurosas, las bodas también pueden ser más amables con el medio ambiente.



El “Weddings Unpackaged”, que ofrece 12 inspiraciones para que cada pareja organice la mejor de las bodas; el “Wedding Week” para experimentar una semana llena de vínculos, aventuras y recuerdos inolvidables, entre otros.