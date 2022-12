Santo Domingo.- Ejecutivos de la empresa Design and Build By Javier Rafel, realizaron un cóctel para dar la bienvenida a la Navidad y anunciar el lanzamiento de Design and Build By Javier Rafe.

Javier Rafel, Ceo de la empresa se dirigió a los asistentes, a quienes agradeció su participación en el evento, con lo cual reafirman el voto de confianza que depositan al grupo de empresas.

Eduardo Helu y Ginny Heinsen

Asimismo, relató que Design and Build By Javier Rafel SRL surge de la necesidad de explorar nuevos sectores de la arquitectura y construcción más allá del lugar de trabajo que hacen desde 3g-office RD.

“Somos un grupo de profesionales de la arquitectura y construcción con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Nuestro enfoque principal se centra en el usuario y sus necesidades para captar sus preferencias. Además, brindarles soluciones originales, sostenibles, accesibles y funcionales” señaló Javier Rafel durante su discurso de apertura.

Bela Szabo, Fernando González Nicolás y Ilsa González

Sobre Design and Build By Javier Rafel, SRL

Nuestra responsabilidad social forma parte de nuestro ADN: es el compromiso que tenemos con el medio ambiente en el que nos desenvolvemos y con la sociedad de la que formamos parte.

Brindamos a nuestros clientes soluciones funcionales, adecuadas e innovadoras mediante nuestros servicios de diseño, construcción y mantenimiento en la realización de proyectos.

Destacándonos por la excelencia en cada uno de nuestros proyectos. A la vez distinguiéndonos por ser una empresa en el área de diseño y construcción que ofrece soluciones y certificaciones sostenibles, comprometidos con la sociedad a la conservación del medio ambiente y el patrimonio histórico