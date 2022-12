Email it

SANTO DOMINGO. – El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) reconoció con la distinción Profesor Emérito y Profesora Emérita al doctor Raymundo Jiménez y a la maestra Leticia Mendoza por sus aportes, dedicación y servicio en favor de la universidad.

Los reconocimientos fueron otorgados en atención a una solicitud elevada por las áreas de Ciencias de la Salud y de Ciencias Básicas y Ambientales al Consejo Académico, y a propósito de la celebración del cincuentenario del INTEC.

Raymundo Jiménez, fue reconocido como Profesor Emérito del INTEC

“Esta solemne tarde reconocemos por sus méritos resultantes de toda una prolongada carrera a doña Carmen Leticia Mendoza Gómez y a don José Raymundo Apolinar Jiménez Hernández, quienes por tanto tiempo nos dieron tanto que los concebimos como imprescindibles”, expresó el rector, Julio Sánchez Maríñez al pronunciar el discurso de apertura del acto.

Al ser investida como Profesora Emérita, la pasada decana del área de Ciencias Básicas y Ambientales del INTEC, Leticia Mendoza, dirigió unas palabras que tituló: “Mi travesía por INTEC”.

En ella recordó sus 43 años de servicio en la universidad desde que ingresó como profesora de química, por asignatura en 1978, cuando la universidad era apenas el edificio de Los Fundadores y un par de galpones, hasta su retiro en junio de 2021 ocupando el rol de decana.

“He sido profesora, empleada académica-administrativa y estudiante a lo largo de todo este tiempo”, dijo Mendoza, quien cursó la maestría en Gestión Ambiental del INTEC.

Además, fue encargada de laboratorio, coordinadora de la sub área de química, profesora investigadora, decana adjunta y por último decana.

Leticia Mendoza, fue reconocida como Profesora Emérita del INTEC

De su lado, Raymundo Jiménez, quien se desempeñó como decano del área de Ciencias de la Salud hasta 2017, agradeció a quienes le vieron entrar como estudiante hasta su retiro del ámbito académico como decano.

Agradeció y dedicó su reconocimiento como Profesor Emérito a los fundadores del INTEC, “ellos me imprimieron su seguridad y valentía para reiniciar mis estudios en una universidad nueva con título de instituto, que no tenía muchas probabilidades de sobrevivir si no hubiera sido por el tesón, sacrificio y perseverancia de esas personas que hicieron del INTEC una realidad”, expresó.

Asimismo, mencionó a los doctores José Joaquín Puello Herrera, Bernardo Defilló Martínez, Fernando Batlle Pérez y Marcelino Vélez Santana.

También señaló que otros de sus profesores, Roberto Ureña, Elias Rosario, José Gil, Raúl Comme Debroth, Francisco Peña Vasallo le impregnaron calidad profesional.

El ingeniero Franco Ramírez, presidente de la Junta de Regentes del INTEC dio las palabras de bienvenida, mientras, que la profesora investigadora Leandra Tapia leyó la semblanza de Leticia Mendoza, y el coordinador académico de grado del área de Ciencias de la Salud, Fernando Santamaría tuvo a su cargo la semblanza de Raymundo Jiménez.

Reconocidos

Con Jiménez y Mendoza asciende a cuatro el número de profesores eméritos, distinción solo puede otorgarse luego de concluida la relación laboral de quien la recibe con el INTEC, por consiguiente, el reconocimiento declara públicamente la trascendencia del vínculo emocional de la universidad con la persona homenajeada.

Los anteriores distinguidos como profesores eméritos son el pasado rector del INTEC, Miguel J. Escala y la pasada directora y fundadora de la Biblioteca, Lucero Arboleda.