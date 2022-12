Email it

Multimedios del Caribe celebró el pasado jueves su tradicional fiesta navideña, en una noche en la que reinó, la alegría, el baile, el compartir y la música que caracteriza a los dominicanos en estas fechas, a ritmo del emblemático Conjunto Quisqueya.



El encuentro, celebrado en el salón de eventos del Club Naco, estuvo encabezado por el ingeniero Manuel Estrella, presidente de Multimedios del Caribe, quien ofreció unas palabras de agradecimiento a los que han hecho posible los avances logrados por la empresa a lo largo de este 2022.



Indicó que la escencia de realizar esta actividad, es poder reunir a toda la familia de Multimedios en una sola fiesta, y que puedan compartir. Además de que se pueda llevar a cabo la anhelada integración entre los medios que lo conforman.



Antes de iniciar, agradeció a Dios por permitir el reestableciemiento de la fiesta, tras dos años de no haberse realizado por efectos de la pandemia del covid-19.



“Nosotros tenemos una cultura en nuestras empresas de reunirnos en Navidad. Muchas empresas hasta reparten el dinero que se invertiría en la fiesta y lo importante no es lo que se gaste, sino la integración que tienen las empresas cuando nos encontramos aquí y nos vemos la cara”, indicó de entrada.



De manera detallada reconoció los logros de cada medio, destacando al periódico elCaribe por ser el número uno a nivel nacional, con el mejor tiempo de lectoría, acumulando un promedio que se balancea entre los 8 y 10 minutos, equivalentes a la duración de un usuario dentro de la página digital. Al canal de noticias, CDN, aplaudió la innovación en sus plataformas y contenido, haciendo un énfasis especial en la comercialización digital y en los programas de investigación, logrando un mejor raiting y posicionamiento. En cuanto a su rama deportiva, habló del estatus que tiene CDN Deportes al mantenerse como el canal oficial del baloncesto e imponer un toque de queda con la transmisión de la Copa Mundial de Fútbol, durante todo un mes, gracias a la alianza con Pío Deportes.



CDN Radio, con su nueva transformación y equipos ha logrado la implementación de más contenido, a su vez, se multiplica en los demás medios internos.



Culminó con Pandora, recordando que es la revista líder de la mujer dominicana y que ahora cuenta con una experiencia más interactiva para los usuarios.



“Estamos muy contentos de restablecer nuestra fiesta navideña y por eso damos las gracias a Dios. Por tener un recurso humano con 456 personas que trabajan en nuestros medios”.



“En Multimedios del Caribe, por un excelente trabajo de ventas, de innovación y de contenido, estamos bien. Hemos fortalecido lo digital e invertido en tecnología. Es un desafío, pero vamos caminando”, expresó en compañía de los respectivos directores de cada medio, Nelson Rodríguez, director del periódico elCaribe, Alba Nely Familia, directora de CDN canal 37, Frank Camilo, director de CDN Deportes y Airam Toribio, editora de la revista Pandora y las ejecutivas Amelia Duluc, gerente de Recursos Humanos y Carolina Cruz, gerente financiera-administrativa.



Dio un agradecimiento especial a los columnistas que se encontraban en el evento como invitados especiales, por el aporte que hacen con sus sus opiniones, que forman parte significativa de los logros que ha obtenido el periódico a nivel de contenido.



La fiesta continuó a ritmo de la industria de la música que tiene más de 50 años conceptualizando la época navideña, El Conjunto Quisqueya, que unió a los invitados de todos los departamentos y oficinas en un solo baile, a ritmo de clásicos temas como “María Cristina”, “Parranda Quisqueya”, “Los limones”, “Bebo hoy Bebo Mañana”, su “Trulla navideña”, “Mira como se me pone”, y un popurrí de canciones.

El evento, en el que los empleados pudieron compartir e intercambiar experiencias, bailes y risas, fue también una oportunidad para que los colaboradores de otras regiones, principalmente de Santiago de los Caballeros, pudieran compartir e incluso conocer a los de Santo Domingo.



Mientras los invitados degustaban de una rica cena, los ejecutivos realizaron la tradicional rifa con la que premiaron el esfuerzo y dedicación de los trabajadores. De la misma, decenas de colaboradores fueron premiados con electrodomésticos, boletos aéreos, viajes en Ferry y fines de semana en hoteles de Punta Cana y Puerto Plata.