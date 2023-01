Email it

Durante las festividades, los huéspedes y propietarios de Puntacana Resort & Club disfrutaron de un programa lleno de actividades para toda la familia

Punta Cana.- Como es tradición, Puntacana Resort & Club recibió a sus propietarios, huéspedes y visitantes para celebrar la llegada del 2023 para lo cual ofreció una agenda social que actividades deportivas y recreativas.

Ana María Trujillo, Francesca Rainieri y Ana Francesca Babi Ahluwalia

Durante una tarde acompañada de cócteles y bocadillos, la boutique de la diseñadora colombiana Silvia Tcherassi presentó su colección limitada de bolsos. La misma rindió tributo al encanto idílico de Punta Cana, cuyas piezas fueron ilustradas por el artista Manuel Santelices.

Anthony y Noris Bernal

Los propietarios de Puntacana Resort & Club también disfrutaron de su tradicional cóctel navideño con la temática de “Christmas White & Silver Cocktail”.

Eduardo Grullón, Juan Tomás Díaz y Mauricio Espinosa

Los niños de la comunidad se divirtieron en una tarde de juegos durante la inauguración del nuevo parque infantil del Petting Zoo.

Ella Cisneros, Silvia Tcherassi y Paola Rainieri de Díaz

Actividades

La agenda incluyó la 21 edición del “Torneo Social de Tenis Oscar de La Renta” en el Centro de Tenis Oscar de la Renta. El torneo fue a beneficio de “Boleritos”, un programa que enseña y cultiva el amor por el deporte a niños con recursos limitados de la comunidad de Verón. La ceremonia de premiación contó con la participación de Anna Wintour, editora de la revista Vogue en Estados Unidos. También, de la diseñadora dominicana Mónica Varela.

Francesca Rainieri, Silvia Tcherassi y Haydée Rainieri

Los golfistas también disfrutaron de un amistoso torneo de golf durante el “Christmas Cup” en el campo de golf La Cana. Los jugadores de polo jugaron una partida de exhibición de “Polo Navideño” en el Puntacana Polo Club, donde el equipo Imperial Barceló resultó campeón.

La ceremonia de premiación fue encabezada por Francesca Rainieri, Chief Financial Officer de Grupo Puntacana.

Francris Arata y David Larrazabal

Puntacana Village celebró la 15ta. edición de su tradicional Bazar de Navidad en Galerías Puntacana, donde participaron 75 expositores. En la muestras se exhibieron productos locales y artesanales como artículos para el hogar, detalles personalizados, plantas ornamentales, ponches, licores, postres, mermeladas, conservas, accesorios para damas y caballeros.

Frank Rainieri y Haydée de Rainieri

Asimismo, el hotel The Westin Puntacana Resort & Club inauguró su tradicional “Casita de Galletas de Jengibre” donde sus huéspedes disfrutaron de un brindis de ponche, chocolate caliente, té de jengibre y galletas de la casa.

Haydée Rainieri, Julio José Iglesias y Vivi Di Domenico

Para esperar la llegada del 2023, los propietarios del resort se dieron cita en La Cana Golf & Beach Club, donde disfrutaron de la fiesta “New Year’s Eve Glitter Party”, con música en vivo, entretenimiento y el tradicional espectáculo de fuegos artificiales al estilo Puntacana Resort & Club.

Haydée Rainieri, Mercy Imbert, Pilar Rainieri e Ivania de Will

El restaurante Playa Blanca Puntacana Resort & Club celebró el “New Year’s by the Beach” con la electrizante música en vivo de Departes, Naim Abreu y Live Percussion by Luinis Quezada.

Hugo Guiliani Cury, Laura de Guiliani, Ninouska Nova de Imbert y Karina Fernández

Sobre Puntacana Resort & Club

Puntacana Resort & Club es un destino de baja densidad con más de 50 años de trayectoria, y comprometidos con el desarrollo del turismo de lujo sostenible. Posee tres millas de playas de arena blanca, 45 hoyos de golf de clase mundial, y sede del primer PGA TOUR de la República Dominicana.