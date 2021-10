Realizan apertura de My Place Coffee and Grill

Durante un encuentro al que se dieron cita clientes, amigos y relacionados fue inaugurado el novedoso espacio My Place Coffee and Grill, un área para los amantes de la variedad culinaria.

Con una amplia oferta gastronómica, My Place Coffee and Grill nace con la intención de satisfacer diferentes necesidades en el mercado de restaurantes, sin que el cliente tenga que desplazarse de un lugar a otro, explicó su propietario Raymond Cruz, quien destacó que “en este espacio se conjugan diferentes actores como cigar club, coffee shop, restaurant, grill y bar.

“Quisimos crear un espacio que permitiera realizar varias actividades en un solo lugar, donde el cliente se sienta a gusto y bien atendido y disfrutar de exquisita comida, café y tabaco”, manifestó Cruz, durante las palabras de inauguración.

El ejecutivo resaltó la oferta gastronómica que ofrece My Place Coffee and Grill, que va desde platos tradicionales a los que “hemos añadido un toque especial característico de nuestra cocina para convertirlos en platillos que se quedarán en la mente y el gusto de los consumidores de la mano del buen ambiente que ofrecemos”.