Realizan visita guiada por la muestra “Soul”

El artista Luis Ros convocó una visita guiada por su muestra “Soul” en compañía de la curadora Lilian Carrasco, la cual se encuentra en el Museo de las Casas Reales.

El recorrido inició con la pieza “Let’s not think about tomorrow”, de la cual la curadora apuntó que se “trata de una obra en la que se conecta con el hoy. El artista presenta varias espirales que guían al principio y el fin del universo, lo cual deviene en ciclos determinantes que confirman la existencia”.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de Elizabeth Hazim, directora del museo, quien destacó la “maravillosa impresión que le ha causado la reveladora propuesta Soul, una muestra capaz de activar los sentidos por medio de los colores en los cuadros y ha sido posible gracias a la fe depositada por Sonia Alfonso en la obra de Luis Ros, así como el apoyo del doctor Francisco Nader”.

El conjunto expositivo incluye otras obras como “El punto rojo”; “Dreams”, “Shadows”, “Serenity”, “Love is the answer”, “Dancing in love”, “Blinded no more”, “Picking up the pieces”, “Beautiful mess”, “In silence” y “My imagination”. Además, las piezas “All I need is more”, “Una vida con propósito”, “Destino o casualidad” y “Alma”.