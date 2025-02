Xiomarita Pérez y un grupo de amigas fueron a Las Aromas, Villa Tapia, para entregar un reconocimiento a Rufina y Martina González, dos hermanas que tallan el higüero para convertirlo en objetos utilitarios y decorativos.



“Esta es una labor que me satisface, porque muchos guardan dobladas la página del periódico y esta se va deteriorando con el tiempo y esos descendientes no tienen esas evidencias para contarlas, y la forma más idónea es conservarlo en un marco con cristal para que puedan exhibirlo con orgullo”, manifestó la trabajadora de nuestras costumbres y tradiciones.



De esa forma, la también comunicadora ve cumplidos sus sueños de aportar con sus escritos para dar a conocer el trabajo que con dignidad realizan hombres y mujeres para mantener a sus familias.



En ese sentido, Xiomarita Pérez agradeció “a las personas que me acompañaron en este viaje de enriquecimiento espiritual, entre ellas a Margarita Medina, Aimée Alcántara, Marianela Morales, Xiomara Gañán, Noris Decena, Belkys De León, Margaret Canto, Sotera Vargas, Yhovanny Díaz Peralta y Raisa Gil, fotógrafa de este encuentro”.