Durante un coctel en su showroom, Reid & Compañía presentó el Jeep Commander, inspirado en el diseño del Grand Cherokee.



El gerente de Ventas de Jeep, Ramón González presentó las bondades del vehículo, que “cuenta con un diseño novedoso, de líneas expresivas, que generan un look moderno y atractivo”.



“Contamos con un diseño novedoso, de líneas expresivas, pero a su vez suaves que generan un look moderno y atractivo”, explicó González, quien además resaltó las cualidades del motor de casi 180 caballos de fuerza que “hacen que Commander brinde la mejor de las experiencias”.



“El Jeep Comander agrega más deportividad y a su vez elegancia y donde también está presente la más reciente tecnología en proyección LED, no solo en sus faros delanteros inteligentes, sino ambién en las luces diurnas de conducción”, explicó Ramón González.



Informó, además, que cuenta con un espacio para siete pasajeros, en tres filas de asientos; techo panorámico y un roof para que los clientes “disfruten de cada detalle de sus aventuras y hermosos paisajes”.