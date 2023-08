Seguros Monumental celebra 35 aniversario y destaca Certificación 3RS

Email it

La Monumental de Seguros y ARS Monumental, en el marco de la celebración de sus 35 años en el mercado, anunció el logro del sello Bronce en la Certificación Sostenibilidad 3RS, única a nivel nacional que reconoce a aquellas organizaciones que cuentan con un sistema de gestión ambiental y que han implementado con éxito la cultura de las 3R (Reutilizar, Reducir y Reciclar) como medida para evitar, reducir y compensar los impactos ambientales de sus operaciones.

En el marco de la celebración, con una ceremonia para sus más de 300 colaboradores, la institución ofreció una conferencia magistral para continuar elevando su estrategia y cultura de servicio bajo el título “Aportar valor es la clave: Técnicas y estrategias de servicio con el enfoque Disney”, dictada por el destacado conferencista argentino Jonatan Loidi.

El Encuentro Nacional fue idóneo además para reconocer el Talento del Equipo Monumental, y sus aportes para alcanzar los objetivos institucionales en las categorías de Lealtad, gestión, crecimiento, liderazgo y servicio extraordinario. “Personas comprometidas en dar lo mejor de sí y orgullosos de formar parte de esta gran familia, son las que nos han permitido mantenernos en el tiempo. Por esto y más les reitero mi agradecimiento” agregó el señor Luis A. Núñez, presidente y fundador.

Con esta actividad se reafirma el compromiso de asegurar el futuro, no solo en el ámbito de los seguros, si no también, con el cuidado del medio ambiente y el recurso humano que es un activo fundamental para el desarrollo de la organización. Utilizando los recursos de forma que no comprometan el uso de las generaciones futuras y educando a su personal para que sean eco del mensaje y la acción por el clima. “Somos una empresa que aporta valor en muchos sentidos y eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo; aportando valor en nuestros hogares, en nuestra sociedad y para todos nuestros colaboradores” reiteró el Sr. Luis A Núñez.