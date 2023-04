Email it

Tanqueray, la marca de ginebra celebró junto a un grupo de dominicanos a vivir una experiencia sensorial para desbloquear sus sentidos y conectar con la naturaleza.



Durante tres días, la Casa de los Vitrales en la Ciudad Colonial fue el escenario donde se realizó el evento “Unlock your senses by Tanqueray Sevilla”, una experiencia inmersiva que consistió en la unión del arte local y la mixología.



“El lanzamiento de la campaña Unlock your senses es una invitación a liberar nuestros sentidos y generar un cambio en nuestra vida y en el mundo, que comienza desde el momento en que nos detenemos para conectarnos con la naturaleza y cada uno de nuestros cinco sentidos”, explicó Sol Marquina, gerente de la marca para Centroamérica y el Caribe. Además, dijo: “Esta experiencia nos invita a crear y a sentir una conexión personal y a compartir con otros”.



En esta ocasión, la marca de destilados distribuida por Diageo eligió a Willy Gómez, director de arte, ilustrador y muralista dominicano a quien le fue encomendado el desafío de plasmar por medio de tres obras visuales su primera impresión sensorial al catar la nueva Tanqueray Flor de Sevilla.