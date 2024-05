Santiago. La tienda de decoración At Home realizó un encuentro especial con las madres con la finalidad de exhibir la amplia variedad de productos para el hogar que posee.



Para la propietaria Nancy Toribio, más que un negocio, la idea de este proyecto es ser una comunidad para las mujeres y ayudarse recíprocamente.



“Esto no es solo una tienda, es una comunidad de mujeres que tenemos ideas, conceptos y cada una aprende de la otra. Se trata de integrarnos y brindarnos asesoría mutuamente”, destacó Toribio.



Según la encargada del local, Karina Pérez “nuestra tienda exclusiva de decoración aromatiza tu casa para que huela como un hotel, nos enfocamos en eso, adornar tu hogar con detalles personalizados”.



Durante la actividad también se brindaron recomendaciones para la organización y armonización de los baños, así como las ventajas, manejo y cuidado de arreglos con flores preservadas.



Desde el 20 de enero de este año, At Home busca ser recordado por un buen servicio al cliente, crear un santuario personal único y ofrecer la “mejor calidad” que tiene el mercado de Estados Unidos e Italia.