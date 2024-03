La Vega- La Cooperativa Vega Real realiza el XVIII congreso de mujeres dedicado al aprendizaje, empoderamiento y oportunidad de la mujer, en su Casa Club de Bayacanes con una importante participación de más de 500 mujeres cooperativistas del Cibao central.



Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Lidia Zenaida Peña, coordinadora de la comisión de mujeres de la cooperativa, quien informó que Vega Real invierte en sus asociadas a través de capacitaciones con el propósito de que las mismas puedan crear sus propias micro o pequeñas empresas, “así se promueve el empoderamiento y se facilita la adquisición de créditos para que puedan tener independencia económica”.



Mientras que Yanio Concepción, presidente ejecutivo de la Cooperativa Vega Real recordó que las organizaciones están llamadas por la ONU a apoyar el financiamiento de los derechos de las mujeres, como una herramienta para acelerar el cumplimiento el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que busca “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”.



El destacado cooperativista resaltó que según el informe de ONU Mujer una de cada 10 mujeres vive en extrema pobreza y la tendencia apunta a que 340 millones de mujeres y niñas de la población mundial vivirán en pobreza para el 2030, si no se toman medidas al respecto. Expresó que “La igualdad de género no puede progresar si no se reducen los índices de pobreza de mujeres y niñas”.



Vega Real es una entidad que se enorgullece de su representación femenina al contar con una membrecía de 138,900 asociados, de los cuales 76,395, el 55%, son mujeres, mientras que, de 3,334 directivos, 2,243 son mujeres representando un 67%, en tanto que de 453 colaboradores las mujeres representan el 51.46%, expuso la organización en una nota de prensa compartida.



Entre las expositoras del congreso se contó con la participación de Xiomara Núñez, presidenta de comité de igualdad de género de Alianza Internacional Cooperativa (ACI), quien disertó sobre el círculo solidario y expresó que “Es urgente apoyar y crear los círculos solidarios cooperativos como un mecanismo de educación y protección económica de la mujer.”



Mientras que Sandra Lara, directora general de cooperación multilateral del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD) que expuso sobre Limitaciones para empoderamiento de la mujer, abundó sobre tópicos como la brecha salarial, la tasa de desempleo femenino y la segregación ocupacional, añadió que “existen retos importantes de parte del gobierno de continuar profundizando la implementación de las políticas y destinar más recursos a cerrar esas brechas”.



De su lado, Yildalina Tatem, directora de Educación en género del Ministerio de la Mujer y reconocida activista feminista, autora y productora, disertó sobre La educación integral de la mujer. Señalando que “Las cooperativas son un instrumento fundamental en la labor de educar en igualdad de género y dar a conocer los derechos de las mujeres”.



Otras conclusiones del congreso fueron ofrecidas por Yanio Concepción al señalar que “El gobierno y los legisladores tienen el compromiso de propiciar la inversión a favor de la mujer, además de mantener una motivación permanente en la sociedad por el respeto a la igualdad, incluyendo las instituciones públicas y privadas”.



La mesa de honor de apertura estuvo compuesta por el presidente ejecutivo de Vega Real Yanio Concepción; Yris Mercedes López, presidenta del Consejo de Vigilancia; Lidia Zenaida Peña, coordinadora de la comisión de mujeres; La vicealcaldesa de La Vega, Amparo Custodio; entre otras personalidades, representantes de instituciones comunitarias y de servicio, miembros de los consejos de administración y vigilancia de la cooperativa.



Las palabras de invocación estuvieron a cargo del padre Francisco Jiménez, párroco de la catedral Inmaculada Concepción de la Vega.

Quinta caminata, Mujer habla



Con la participación de más de 800 asociados, se realizó la quinta versión de la caminata Mujer, ¡Habla!, cuyo objetivo es concienciar a la población sobre la violencia intrafamiliar y contra la mujer, motivando la integración de todos los sectores en esta lucha por el cese del maltrato y los feminicidios.



El presidente ejecutivo de la institución, Yanio Concepción, expresó que esta caminata es un reclamo a las injusticias sociales, a los impactos que hemos tenido de los homicidios contra las mujeres, a las horas de trabajo que hacen las mujeres, tanto el ambiente formal como en sus casas. Un reclamo para que las autoridades tomen en cuenta lo que está pasando con la mujer y trabajen por la Igualdad y Equidad de Género.



Además de los asociados de Vega Real, asistieron familiares, representantes de instituciones de servicio y del Estado y comunidad en general.