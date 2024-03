La más excelsa distinción de la casa de altos estudios le fue otorgada por su encumbrada trayectoria en las áreas financiera y administrativa, y sus aportes al desarrollo económico nacional

Santo Domingo.- La Universidad APEC entregó la alta distinción de Doctor Honoris Causa en Ciencias Económicas y Empresariales al empresario y especialista mercantil dominicano Antonio J. Alma Yamín (Toñito), en reconocimiento a su trayectoria en las áreas financiera y administrativa.

Además, la condecoración le fue entregada pto sus 55 años de dedicación a las instituciones de APEC, y sus significativos aportes al desarrollo económico y social de la República Dominicana.

Se trata de la más excelsa valoración que confiere esa casa de altos estudios a personalidades del quehacer nacional o internacional, y que por causa de honor, merecen ser reconocidas como un ejemplo, paradigma o modelo de vida a seguir por parte de la academia.

El acto de investidura tuvo lugar en el Salón APEC de la Cultura José María Bonetti Burgos de Unapec, y abrió su protocolo de rigor con el desfile del doctorando, en compañía de las autoridades universitarias y del Grupo APEC, durante una ceremonia guiada por el ceremonial que caracteriza la ocasión, en la que cada artículo entregado, la toga, la muceta o esclavina, el birrete y el anillo, representan un simbolismo universal.

El acto fue encabezado por las autoridades regentes, el rector de Unapec, Dr. Franklyn Holguín Haché; Norma Rivera de Vargas, delegada permanente del Consejo APEC de Pasados Presidentes; Jaime Fernández, vicepresidente del Grupo APEC; Álvaro Sousa, vicepresidente de la Junta de Directores de Unapec; Elsa Moquete, vicerrectora Académica Interina, y Rosángela Sánchez, vicerrectora Administrativa y Financiera

El acto inició con el discurso de orden del doctor Franklyn Holguín Haché, rector de Unapec, quien esbozó los méritos y calidades del reputado profesional Antonio Alma Yamín.

«Su permanencia en el Grupo APEC, que se remonta desde 1969, hace más de 50 años, y su hoja de servicio, honorífica, desplegada desde las primigenias gestiones presidenciales en las juntas de directores de Unapec, de Acción Pro Educación y Cultura (APEC) y, en el Consejo Apec de Pasados Presidentes, así como sus señeros hitos en el ámbito financiero, en el diseño del hábitat corporativo y social, que hoy se ven traducidos en aportes al desarrollo económico y social nacional, sirven de soporte a la universidad para entregar este Doctorado Honoris Causa, que nos privilegia en sí mismo», enfatizó Holguín Haché.

Precisó que su habilidad para traducir los ideales y necesidades de la comunidad académica en espacios tangibles ha transformado el entorno físico, proporcionando un ambiente propicio para el aprendizaje, la investigación y la colaboración.

«Gracias a su incansable compromiso con la excelencia arquitectónica y su dedicación a la creación de espacios innovadores, nuestra institución ha florecido y prosperado. Sus contribuciones han dejado una huella imborrable en cada rincón de nuestro campus, y su legado perdurará por generaciones», proclamó el rector de Unapec.

Al tiempo de añadir «este título de Doctor Honoris Causa es un testimonio de nuestro profundo respeto y admiración por su visión, creatividad y dedicación incansable. Su ética incuestionable y su compromiso con la excelencia moral ha sido un faro de luz en nuestro campus, inspirando a estudiantes, profesores y personal administrativo por igual».

Tras culminar su oratoria, la vicerrectora Académica Interina Elsa María Moquete dio lectura a la resolución de otorgamiento del título Dr. Honoris Causa al empresario Antonio Alma, y posteriormente fue enunciada la semblanza por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, José Antonio Gil.

Por su parte, el doctor Antonio Alma Yamín, tras recibir la distinción expuso su satisfacción de ver un APEC «como soñaron los fundadores, lleno de grandes éxitos, como apreciamos en la de cantidad de graduados, en Unapec: 46,986 profesionales; CENAPEC: 161,300 bachilleres, PROMAPEC: 56,900 técnicos profesionales, y 138,715 créditos educativos otorgados por FUNDAPEC».

Subrayó, que la institución ha contado con un grupo de valientes profesionales que han dedicado su vida con perseverancia, dedicación, arrojo y valentía, venciendo lo irregular para conducirla a un apogeo de una prosperidad sin igual, admirada y ejemplar en toda la República Dominicana y en muchos países del mundo.

«Este Doctorado Honoris Causa que me otorga Unapec, no solo es un reconocimiento a mi trabajo individual, sino también un tributo a todos aquellos que han sido parte de mi viaje académico y profesional. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mis mentores, colegas, amigos y, sobre todo, a mi familia, cuyo apoyo incondicional ha sido fundamental en cada paso que he dado», resaltó.

«Este título no solo representa un logro personal, sino también una responsabilidad aún mayor. Me comprometo a seguir contribuyendo al avance del conocimiento en mi campo, a inspirar a las generaciones futuras y a trabajar incansablemente por el bienestar de nuestra sociedad», acotó finalmente.

Antonio (Toñito) Alma exhibe su distinción de Doctor Honoris Causa en Ciencias

Acerca de Antonio Alma

Antonio Jorge Alma Yamín, conocido por todos como Toñito, inició sus estudios universitarios en el Instituto de Estudios Superiores (IES), hoy Universidad APEC, graduándose en el 1967, simultáneamente, de Contador Mercantil y Técnico en Administración de Empresas, obteniendo en el 1970 el grado de Licenciado en Administración de Empresas en la UNPHU.

Inaugura su carrera profesional en el CitiBank en el año 1968, trabajando tanto en el país como en México y El Salvador. Se desempeñó como Superintendente de Bancos desde el año 1978 al 1982, y posteriormente pasa a trabajar en el Sistema Dominicano de Ahorros y Préstamos, en la banca comercial local e internacional y en empresas de seguros.

Por su labor en la Junta de Directores de la Universidad APEC, recibió el grado académico como profesor honorario de dicha universidad en el año 1987. Fue también designado, por méritos ganados, como Miembro de Honor de la Fundación Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra en el 1967.

Fue decano del Cuerpo Consular en el período 2011-2013, y desde el año 2000 ejerce, en el país, las funciones de Cónsul General Honorario de la República de Turquía.

En la actualidad ofrece sus servicios profesionales como Consultor Financiero y encabeza un negocio familiar en el ramo hotelero, particularmente, en varios pequeños hoteles ubicados en la capital y en el este del país. Como tal, formó parte de la Junta Directiva de ASONAHORES por cuatro años.