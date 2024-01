Grupo Raya continúa expandiendo sus operaciones en la República Dominicana, en esta ocasión llevó a la zona Este las cadenas internacionales Wendy’s y Pizza Hut.



Al ser este el primer restaurante de Wendy’s en la ciudad de Higüey y la quinta sucursal en la zona Este del país, las instalaciones cuentan con un moderno espacio diseñado para servir como el mejor punto de encuentro para toda la familia con servicio de Drive Thru para garantizar y atender todas las necesidades de los clientes, afirmó Fred Oscar Imbert, presidente de Grupo Raya durante el acto de apertura.



“Pizza Hut Higüey llevará la línea de restaurantes Fast Casual Delco, que ofrecerá servicio a domicilio, Carry Out y Dine in que servirá las mejores pizzas con el sabor que los ha caracterizado por más de 30 años en el mercado dominicano”, dij.



Agregó que cCon estas aperturas se consolidan las marcas Wendy’s y Pizza Hut como las mejores opciones para toda la familia, con una propuesta innovadora y calidad en cada uno de los producto. Aaseguró que estas sucursales forman parte del proyecto de expansión en la zona este del país.