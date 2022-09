Elizabeth Alexandra Mary nació en Londres el 21 de abril de 1926. Su último suspiro lo dio en Balmoral, rodeada de toda su familia, este jueves 8 de septiembre

Elizabeth Alexandra Mary nació por cesárea el 21 de abril de 1926, en la casa de su abuelo materno en Londres, y se convirtió en la primogénita del matrimonio conformado por los duques de York, quienes más adelante se convertirían en los reyes Isabel y Jorge VI

El Palacio de Buckingham anunció hoy la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. La monarca de 96 años falleció en el castillo de Balmoral, en los Highlands de Escocia, rodeada de sus familiares más cercanos. En las últimas horas habían viajado de urgencia hacia allí su hijo Carlos, y sus nietos William y Harry.

Portrait of Elizabeth II (1926-) as a baby held by her mother, Elizabeth (1900-2002). After the painting by John Helier Lander. (Photo by Culture Club/Getty Images)

El 29 de mayo de 1926 fue bautizada bajo la religión anglicana en la capilla privada del Palacio de Buckingham, que durante la Segunda Guerra Mundial fue destruida durante el bombardeo a Londres. Quienes la conocieron en su infancia aseguran que era una niña despierta, alegre, de buen comportamiento y sensible. Cuando Isabel tenía dos años, Winston Churchill la describió como «un personaje». «Tiene un aire de autoridad y reflexión sorprendentes para un niño», dijo el ex Primer Ministro del Reino Unido

Cuando nació, su título completo era Su Alteza Real la princesa Isabel de York, ya que su abuelo era el rey Jorge V. Ambos desarrollaron una relación de mucho afecto y los biógrafos de Isabel aseguran que sus visitas frecuentes hicieron que el monarca se recupere de una grave enfermedad, ya que la niña le levantaba el ánimo con su simpatía y sus ocurrencias infantiles

En 1930, Isabel dejó de ser hija única ya que el 21 de agosto de ese año nació su hermana, la princesa Margarita Rosa Windsor, con quien mantuvo una relación estrecha durante la infancia y la adolescencia, ya que estudiaron juntas en su casa bajo la supervisión de su madre y una institutriz, Marion Crawford, a quienes cariñosamente llamaban «Crowfie»

«UNITED KINGDOM – 1930: Princess Elizabeth, now Queen Elizabeth II. One of a selection of images from a family album taken in 1929-1930. (Photo by The Royal Photographic Society Collection/Victoria and Albert Museum, London/Getty Images)»

Isabel junto a su tío el rey Eduardo VIII, quien antepuso su amor por la celebridad estadounidense, Wallis Simpson, y abdicó a favor de su hermano cuando los primeros ministros del Reino Unido no le permitieron casarse con su amada por estar doblemente divorciada. Así, Isabel se convirtió en la hija del rey Jorge VI y quedó en el segundo puesto de la línea de sucesión al trono

Princess Elizabeth (to become Queen Elizabeth II) and Princess Margaret as children in the ‘grounds’ of the model house – Y Bwthyn Bach – presented to them on Elizabeth’s 6th birthday by the people of Wales, 1933 (Photo by Culture Club/Getty Images)

Sus padres la llamaron Elizabeth Alexandra Mary en honor a su madre, a su bisabuela paterna y a su abuela paterna, respectivamente. Esta foto fue tomada por su padre mientras la pequeña recogía flores en el jardín del palacio

Las princesas Isabel y Margarita fueron educadas en su casa, donde desde la mañana hasta la tarde recibieron clases de lengua, literatura, geografía, matemática, música e historia. Muchos años después, la institutriz «Crawfie» publicó un libro biográfico sobre la infancia de ambas, donde aseguró que la hermana mayor era muy disciplinada y tenía un gran sentido de la responsabilidad

Una fotografía de 1932 en la que las hermanas salieron a dar un paseo junto a su institutriz. Margarita en cochecito e Isabel en su triciclo

El 12 de mayo de 1937, su padre se convirtió en el monarca británico, Jorge VI, y su madre en Isabel, la reina consorte. En la foto, la familia posa en el día de la coronación. A partir de ese momento, la hija mayor quedó primera en la sucesión al trono y recibió el título de Su Alteza Real la princesa Isabel

Cuando su tío abdicó a favor de su padre, Isabel tenía sólo 10 años. 15 años después, se convertiría en reina. Por ello, apenas Jorge VI fue coronado, se preocupó por preparar a su hija mayor sabiendo el futuro que le esperaba y a pesar de los temores que tenía de que Isabel tomara semejante responsabilidad.

La princesa Isabel (más tarde reina Isabel II), disfrutando de un día soleado, el 9 de febrero de 1934. (Photo by Central Press/Hulton Archive/Getty Images)

La Princesa Isabel (Reina Isabel II) fotografiada sosteniendo un corgi en los terrenos del Castillo de Windsor, Berkshire, Gran Bretaña, 30 de mayo de 1944. (Photo by Lisa Sheridan/Studio Lisa/Getty Images)

Junto a su adorado padre, disfrutando de una placida tarde de agosto de 1946 en los campos de Royal Lodge, en Windsor

Isabel en su casa junto a sus dos perros de la raza corgi, una de sus preferidas, ya que a lo largo de su vida tuvo mas de 30 ejemplares a quienes se encargaba de cuidarlos y pasearlos. Su pasión por los corgi la heredó de su padre, quien los criaba

Una fotografía de Isabel el 21 de diciembre de 1929 en la plataforma de la estación King’s Cross, a punto de partir con su familia en tren para pasar la Navidad en Sandringham, uno de sus refugios favoritos

Como sólo había estudiado en su casa con su institutriz y su madre, el Palacio de Buckingham se empeñó en que la futura reina estuviera verdaderamente formada. Para ello, recurrieron a Hēnry Marten, vicedirector del Eton College -la institución educativa a la que tradicionalmente asisten los integrantes de la familias reales y aristocráticas- para que la instruyera sobre historia constitucional

Además, recibió clases de religión que le impartió el arzobispo de Canterbury, ya que como reina tiene el título de Defensora de la Fe y Gobernadora Suprema de la Iglesia de Inglaterra, siendo la máxima autoridad de la Iglesia Anglicana

Además de prepararse para el futuro que la esperaba, Isabel siempre disfrutó de la equitación y a los 18 años ya era una experimentada amazona. Montó por primera vez a los 3 años y, al año siguiente, recibió de regalo un pony de raza Shetland llamado Peggy

Su pasión por los caballos siguió vigente hasta hace muy poco, ya que los médicos le pidieron que dejara de hacerlo para no dañar su columna. En 2020 y con 94 años, fue fotografiada haciendo equitación en los jardines del Palacio de Windsor. «Su Majestad ama la equitación desde la infancia y siempre ha estado involucrada en el bienestar de los caballos que posee”, se difundió en un comunicado. Además, es bien conocida su pasión por las carreras de caballos y por los costosos ejemplares ganadores que cría en su haras

Durante la Segunda Guerra Mundial, ingresó al Servicio Territorial Auxiliar, donde se desempeñaba el área femenina del Ejército británico y se destacó por su servicio como teniente segunda

La princesa Isabel (más tarde la reina Isabel II) en el castillo de Windsor, Berkshire, el 30 de mayo de 1944. (Photo by Lisa Sheridan/Studio Lisa/Hulton Archive/Getty Images)

La Princesa Real Isabel (Isabel II), Reino Unido, abril de 1940. (Photo by Lisa Sheridan/Hulton Archive/Getty Images)

La reina Isabel II sentada en la ventana del castillo de Balmoral, en Escocia, el 9 de septiembre de 1952.. (Photo by Lisa Sheridan/Studio Lisa/Getty Images)

La Princesa Isabel (Reina Isabel II) fotografiada en el Castillo de Windsor, Berkshire, Gran Bretaña, el 22 de junio de 1940. (Photo by Lisa Sheridan/Studio Lisa/Getty Images)

La Princesa Isabel (Reina Isabel II) y la Princesa Margarita (1930-2002), ambas en traje, fotografiadas antes de una producción de pantomima real de «Aladino» en el Castillo de Windsor, Berkshire, Gran Bretaña, 15 de diciembre de 1943. (Photo by Lisa Sheridan/Studio Lisa/Getty Images)

La familia real junto a sus perros tibetanos, labradores y corgis. Desde que Isabel se convirtió en heredera al trono, la preocupación de su padre no dejaba de crecer y se sentía desconcertado por la gran responsabilidad que le esperaba a su hija mayor, la misma con la que tuvo que lidiar él cuando su hermano abdicó a su favor. «Nunca quise que esto sucediera. Nunca vi un documento de Estado. Solo soy un oficial naval, es lo único que sé hacer», le confesó apesadumbrado a Louis Mountbatten

Cuando era muy joven, Isabel -que ya era princesa- conoció en el Britannia Royal Naval College a un cadete que se convirtió en el hombre de su vida. Ella tenía apenas 13 años y él, 18. Durante la guerra no dejaron de intercambiar cartas. Hasta que algunos años después se reencontraron e Isabel se plantó con firmeza frente a su padre: quería casarse

En nombre del amor, Felipe tuvo que renunciar a los tronos griego y danés. El casamiento se realizó en 1947 y el flamante marido de la princesa tuvo también que renunciar a su apellido, al cambiarlo por Mountbatten

Unos meses antes de la boda, anunciaron su compromiso. El padre de Isabel pensó que era el hombre ideal para acompañar a su hija en la gran tarea que le deparaba un futuro no tan lejano

24 de noviembre de 1947: La princesa Isabel (más tarde la reina Isabel II) y el duque de Edimburgo de luna de miel en Broadlands, cerca de Romsey, Hampshire, paseando por la finca de Broadlands después de un servicio en la abadía de Romsey. (Photo by Topical Press Agency/Getty Images)

La princesa Isabel (más tarde reina Isabel II) y su marido, Philip Mountbatten, estudian las fotografías de su boda durante su luna de miel en Romsey, Hampshire, en noviembre de 1947. (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

La boda real se llevó a cabo el 20 de noviembre de 1947 en la Abadía de Westminster y fue presidida por Geoffrey Francis Fisher, Arzobispo de Canterbury

Para su boda, Isabel eligió la fabulosa tiara Queen Mary’s Fringe, que luego fue utilizada por Meghan Markle para su casamiento con el príncipe Harry

20 de noviembre de 1947: La princesa Isabel, más tarde reina Isabel II de Gran Bretaña, y el príncipe Felipe, con miembros de la familia real, saludan desde el balcón del Palacio de Buckingham tras su boda. (Photo by Reg Speller/Fox Photos/Getty Images)

El 2 de junio de 1953 y con apenas 25 años, Isabel fue coronada como monarca del Reino Unido y la Mancomunidad de Naciones frente al Arzobispo de Canterbury, y los obispos de Durham y de Bath and Wells, en una inolvidable ceremonia que se llevó a cabo en la Abadía de Westminster

Seis años antes de su coronación, la reina se había casado con el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, con quien ya se había convertido en madre de dos de sus cuatro hijos, el príncipe Carlos, nacido en 1948, y la princesa Ana, nacida en 1950. Luego, llegaron sus dos herederos más jóvenes: el príncipe Andrés, nacido en 1960, y el príncipe Eduardo, en 1964

En el programa oficial de la ceremonia se leía que la nueva monarca «representa en su persona las virtudes permanentes de obra, hogar y servicio, que son el fundamento de la sociedad». Se trató de la primera coronación británica que fue televisada y vista en todo el mundo

La gran ceremonia de coronación se llevó a cabo en la Abadía de Westminster, en Londres, donde la monarca fue presentada como la encarnación de los valores familiares cristianos tradicionales. Además, juró que iba a defender la ley y que gobernaría a la iglesia de Inglaterra

2 de junio de 1953: La Reina Isabel II (en el centro) con el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, la Reina Isabel La Reina Madre (en el centro a la derecha), la Princesa Margarita Rosa (en el centro a la izquierda) (1930 – 2002) y los miembros de la Familia Real inmediata y ampliada con sus trajes de Coronación en el Salón del Trono del Palacio de Buckingham después de su ceremonia de Coronación. (Photo by Central Press/Getty Images)

La ceremonia oficial fue preparada durante 14 meses y requirió de la formación de varios comités para su programación. La primera reunión de la Comisión de la Coronación -ocurrida en abril de 1952- fue presidida por el príncipe Felipe, duque de Edimburgo

El 25 de diciembre de 1952, la Reina posa frente a la cámara minutos antes de leer su discurso de Navidad dirigido al pueblo británico y que fue grabado en Sandringham House, en Norfolk

Junto a su marido, la monarca se convirtió en madre de cuatro hijos. Carlos, príncipe de Gales; la princesa Ana; Andrés, duque de York, y Eduardo, conde de Wessex. En la foto, Isabel posa en el Palacio de Balmoral junto a los príncipes Carlos y Ana

A pesar de la gran responsabilidad derivada de su cargo y la gran parte de tiempo que le llevaron los viajes que realizó por todo el mundo para cumplir con su misión, la reina fue una madre muy presente y siempre estuvo pendiente de las necesidades de su familia

La Princesa Isabel (más tarde la Reina Isabel II) y el Príncipe Carlos observando una procesión, durante la visita de la Reina Juliana de los Países Bajos, desde el muro de Clarence House, Londres, 22 de noviembre de 1950. (Photo by Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images)

Una postal de la reina Isabel junto a su marido, Felipe, duque de Edimburgo, y sus cuatro hijos, los príncipes Carlos, Eduardo, Andrés y Ana durante el festejo de las bodas de plata, en 1972

El príncipe Carlos Felipe Arturo Jorge nació un año después de la boda de Isabel, mientras que la princesa Ana Isabel Alicia Luisa llegó cuando el primogénito había cumplido dos años. Una década después, nacieron Andrés Alberto Christian Edward y su cuarto hijo, Eduardo Antonio Ricardo Luis

Su marido, Felipe, duque de Edimburgo, se convirtió en su compañero incondicional y viajó junto a ella por todo el mundo. En esta ocasión, la pareja real en una visita a Canadá, en 1951

Sin embargo, no todas fueron rosas en la relación entre Isabel y Felipe. El duque viajaba muy seguido y se ausentaba por largo tiempo de Inglaterra para representar a la reina en diferentes países. Los rumores de infidelidades y de posibles amantes, como la actriz Pat Kirkwood, siempre estuvieron en el aire pero nunca fueron confirmados

La reina recorrió el mundo varias veces para cumplir con todas sus obligaciones monárquicas. En esta ocasión, visitó Town Hall en Sydney, acompañada por el Alcalde, Emmet McDermott

El 29 de julio de 1981, la reina posa en el balcón del Palacio de Buckingham junto a su hijo, el príncipe Carlos, y su flamante esposa, Lady Di, en el día de su boda que se llevó a cabo en la Catedral de San Pablo. Sin embargo, el matrimonio no llegaría a buen puerto y su ruptura fue un duro golpe para la monarquía británica

El príncipe Carlos y Lady Di tuvieron dos hijos, los príncipes Guillermo y Harry. Su matrimonio duró 15 años hasta que ella, cansada de la doble vida de su marido con Camila Parker Bowless, le pidió el divorcio, lo que se tornó en un verdadero escándalo para la realeza británica

La monarca camina delante de Lady Di en el festejo de los 90 años de la Reina Madre. Las acompañan el príncipe Carlos y la princesa Margarita, quienes participaron de la celebración en Clarence House

El 31 de agosto de 1997, Lady Di falleció junto a su pareja, el magnate Dodi Al-Fayed, en un accidente automovilístico ocurrido en el túnel del Alma, en París. Isabel y Felipe se mostraron consternados por la noticia y participaron del funeral público en Londres. Durante la tarde, salieron del Palacio de Buckingham, saludaron a la inmensa cantidad de gente que aguardaba afuera y caminaron entre los millones de ramos de flores, cartas, fotografías y diversos objetos ubicados en la entrada a modo de homenaje a la princesa

Isabel junto a sus nietos, los príncipes Guillermo y Harry. La reina estuvo muy presente cuando los niños perdieron a su madre. Se ocupaba de sus estudios, se sentaba a jugar con ellos y los veía a diario. Posteriormente, el príncipe Carlos logró casarse con su amante, Camila Parker Bowless

La reina Isabel junto su nieto mayor, el príncipe Guillermo, Kate Middleton y el príncipe Carlos durante la celebración del Jubileo de Diamantes, el 5 de junio de 2012, fecha en la que se festejaron sus 60 años en el trono

Un paseo en familia mientras saluda a su pueblo. En 2024, Isabel II podría desbancar a Luis XIV, quien ostenta el reinado más duradero de la historia

Junto a su nieto, el príncipe Harry, el menor de los hijos del príncipe Carlos. En sus años de juventud fue el rebelde de la familia, habiéndose difundido fotos en la que estaba disfrazado y con poca ropa

Esta fotografía oficial de la boda publicada por el Duque y la Duquesa de Sussex muestra al Duque y a la Duquesa en el Salón Verde del Castillo de Windsor, con (de izquierda a derecha): Fila de atrás: Maestro Jasper Dyer, la Duquesa de Cornualles, el Príncipe de Gales, la Sra. Doria Ragland, el Duque de Cambridge; fila del medio: Maestro Brian Mulroney, el Duque de Edimburgo, la Reina Isabel II, la Duquesa de Cambridge, la Princesa Carlota, el Príncipe Jorge, la Srta. Rylan Litt, el Maestro John Mulroney; Fila delantera: La señorita Ivy Mulroney, la señorita Florence van Cutsem, la señorita Zalie Warren, la señorita Remi Litt. Sábado 19 de mayo de 2018. (Reuters)

El príncipe Guillermo de Gran Bretaña y su novia Catalina, duquesa de Cambridge (C), posan para una fotografía oficial, con sus familias, el día de su boda, en el salón del trono del Palacio de Buckingham, en el centro de Londres el 29 de abril de 2011. (Primera fila de izquierda a derecha) Grace van Cutsem, Eliza Lopes, el príncipe Felipe, la reina Isabel de Inglaterra, Margarita Armstrong-Jones, Louise Windsor, William Lowther-Pinkerton. (Fila posterior, de izquierda a derecha) Tom Pettifer, Camilla, Duquesa de Cornualles, Príncipe Carlos, Príncipe Harry, Michael Middleton, Carole Middleton, James Middleton, Pippa Middleton. Fotografía tomada el 29 de abril de 2011. (Reuters)

La reina y su marido conocieron a los principales personajes del mundo. En esta ocasión, una fotografía tomada el 5 de junio de 1961 con el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, después de una cena de Estado con su esposa, Jackie Kennedy, que se llevó a cabo en Buckingham

Una postal de 1996 de la reina junto a Nelson Mandela, presidente de Sudáfrica

Junto al canciller alemán, Helmut Kohl; el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan; y la Primera Ministra británica, Margaret Thatcher en el Palacio de Buckingham

El 30 de julio de 1966, Isabel presentó la World Cup y le entregó el trofeo Jules Rimet al capitán del equipo inglés, Bobby Moore

La Reina Madre paseando con una de sus amigas y su corgi en la playa de Norfolk. (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images)

La reina Isabel sonríe mientras posa para las fotos oficiales en el patio del castillo de Windsor. La monarca celebra su 50 cumpleaños el 21/4/76.

Después de que el Consejo Privado sancionara su boda, Lady Diana Spencer y el Príncipe Carlos posan con la Reina Isabel en el Palacio de Buckingham, Londres, en marzo de 1981.

17 de junio de 1974: La Reina Isabel II haciendo el saludo real durante la ceremonia de la Trooping of the Colour en el Horse Guard’s Parade, Londres. (Foto de Aubrey Hart/Evening Standard/Getty Images)

La Reina Isabel II montando a caballo, en traje de gala, durante la ceremonia Trooping the Colour en Horse Guards Parade, Londres, Inglaterra, Gran Bretaña, junio de 1979. La Reina monta a «Burmese», un regalo de la Real Policía Montada de Canadá. (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images)

La reina junto a la Primera Ministra, Margaret Thatcher, quien falleció a los 87 años el 8 de abril de 2013

Isabel bailando con el presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, en la Casa Blanca

El 19 de diciembre de 2001, a punto de dar su tradicional mensaje navideño al pueblo británico

Con 70 años de reinado, es la monarca con más tiempo en el trono de la historia británica, superando a la reina Victoria (63 años) y a Jorge III (59 años)

La reina Isabel II mirando su retrato oficial número 150. Es la monarca con el reinado más largo de Inglaterra

La monarca junto a Nelson Mandela, a quien siempre le brindó su total apoyo

Una cabalgata en el Castillo de Windsor con el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan

«El 90º cumpleaños de la reina Isabel» SEGUIRÁ ESTE AVISO. BUSCA ‘Queen 90th» PARA TODAS LAS IMÁGENESLa reina Isabel de Gran Bretaña celebra su 90º cumpleaños el 21 de abril de 2016. (Reuters)

La reina Isabel de Inglaterra y el príncipe Felipe llegan a un servicio de acción de gracias por su 90 cumpleaños en la catedral de San Pablo en Londres, Gran Bretaña, 10 de junio de 2016. (Reuters)

El emotivo encuentro con el Papa Juan Pablo II en el Vaticano

En 2014, también se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano

La Reina Isabel II y el Príncipe Felipe celebran sus bodas de diamante en Broadlands, Hampshire, Gran Bretaña (Reuters)

En 2018, compartió la primera fila del London Fashion Week con Anna Wintour, Caroline Rush (British Fashion Council) y la diseñadora real, Angela Kelly

La reina Isabel II, Felipe de Edimburgo y la madre de Meghan Markle mirando a Archie Harrison Mountbatten-Windsor, hijo de los duques de Sussex

La monarca se convirtió en un verdadero ícono de estilo en el mundo y siempre sobresale por sus coloridos atuendos monocromáticos

La reina Isabel II de Gran Bretaña llega al servicio de maitines de Pascua en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor, Gran Bretaña, el 21 de abril de 2019 (Reuters)

Sus sombreros marcan un estilo de puro glamour y elegancia. Además, sabe realzarlos a la perfección con flores, plumas o piedras preciosas. Su collar de perlas es infaltable

En esta foto de archivo tomada el 18 de mayo de 2016 la reina Isabel II de Gran Bretaña (izq.) se sienta junto a su esposo el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, durante la apertura de Estado del Parlamento en Londres el 18 de mayo de 2016. – El esposo de la reina Isabel II, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, ha fallecido, según anunció el Palacio de Buckingham el 9 de abril de 2021. (Foto de JUSTIN TALLIS / POOL / AFP)

Luego de 74 años de matrimonio, el más duradero en la historia de la familia real, Isabel recibió uno de los golpes más duros de su vida. El 9 de abril de 2021, Felipe, duque de Edimburgo, falleció a solo dos meses de cumplir 100 años

Los británicos también hicieron su duelo y mostraron su tristeza por la muerte del duque de Edimburgo

La soledad de Isabel en el funeral de su marido, que se llevó a cabo en la capilla de San Jorge, dentro del Castillo de Windsor. Por la pandemia de COVID-19 y el respeto de los protocolos, solo tuvieron acceso 30 personas del círculo más íntimo de la familia real

Hoy, a los 96 años la reina sigue casi tan activa como siempre, aunque los médicos le aconsejaron que ya no monte a caballo para preservar la salud de su columna y se desconoce el motivo por el cual permaneció internada un día para hacerse estudios

La reina Isabel II de Gran Bretaña camina por el claustro tras inaugurar las «Galerías del Jubileo de Diamante de la Reina» en la Abadía de Westminster, en Londres, el 8 de junio de 2018.

Los 70 años de su reinado se celebrarán en todo el Reino Unido entre el 2 y el 5 de junio, pero sobre todo en Londres, donde la monarca reaparecerá brevemente frente a los británicos en un evento que será sin precedentes y que se espera con mucha ansiedad

La reina Isabel II sonríe durante una visita para inaugurar oficialmente el nuevo edificio del Thames Hospice el 15 de julio de 2022 en Maidenhead, Inglaterra. (Foto de Kirsty O’Connor-WPA Pool/Getty Images)

Isabel hoy: lista para celebrar sus 70 años de reinado, aunque con una menor participación de la que hubiera deseado por algunos problemas de salud que la aquejan y que son propios de la edad /// Fotos: Getty – AP – Reuters – Grosby – AFP

