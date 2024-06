ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo. – El mundo de la videografía y el cine evoluciona constantemente y las nuevas tecnologías amplían los límites de lo posible. La última de estas tecnologías es el vídeo con resolución 8K, que ofrece un nuevo nivel de detalle y claridad que antes era inimaginable. Con 8K, los cineastas y videógrafos pueden capturar imágenes, tanto por encima como por debajo del nivel del mar, con una precisión y un realismo increíbles, brindando a los telespectadores una experiencia visual verdaderamente inmersiva.

Conoce a Pawel Achtel, un profesional de la cinematografía submarina de renombre mundial con una carrera que abarca más de 35 años y más de 5 mil buceos que van desde el ecuador hasta la Antártida. La amplia experiencia en buceo del cineasta informa su trabajo cinematográfico, que ha captado la atención de líderes de la industria como National Geographic, BBC y Discovery, brindando una perspectiva única de la vida bajo el agua y destacando su experiencia en el diseño y producción de equipamientos cinematográficos avanzados. También participó en la captura de secuencias submarinas con resolución de 8K para “Avatar: The Way of Water”.

Samsung Newsroom se sentó con Pawel Achtel para profundizar los detalles de la cinematografía submarina y explorar cómo la línea Neo QLED 8K de Samsung está remodelando el panorama para cineastas y espectadores en casa.

Un ejemplo del trabajo de Pavel Achtel que capturó de cerca una ballena jorobada

Cómo la tecnología 8K transforma el cine submarino

En campos como la cinematografía submarina, en la que las imágenes son más importantes, el Neo QLED 8K de Samsung es indispensable. No sólo ayuda a los espectadores a sentirse inmersos en la escena, sino que también es vital para que los cineastas evalúen las imágenes submarinas.

Los directores de fotografía submarinos enfrentan una gran cantidad de desafíos, incluidas las corrientes oceánicas y la refracción de la luz, que hacen que los entornos ópticos sean drásticamente diferentes de la grabación en tierra. Pero Achtel se centra en los “resultados impresionantes” que se obtienen una vez superados los obstáculos (fuente del vídeo: enlace)

Debido a variables como las corrientes oceánicas y la refracción de la luz, filmar bajo el agua con calidad 8K real puede resultar complicado. “Pero, cuando todas las circunstancias coinciden, los resultados son impresionantes”, compartió Achtel.

Si bien las tecnologías avanzadas, como las lentes sumergibles, ayudan a capturar estas tomas, Neo QLED 8K, conocido por su alta resolución y claridad, permite a cineastas como Achtel examinar de cerca incluso los detalles más pequeños de las escenas submarinas. Esta mirada cercana ayuda a mejorar la nitidez y otros aspectos de la calidad de la imagen después de la grabación, superando los desafíos de la óptica submarina.

El Neo QLED 8K de Samsung ayuda a los directores de fotografía a examinar de cerca los detalles y mejorar la calidad de la imagen

«El mundo submarino es difícil de alcanzar, y los cineastas tienen una rara oportunidad de permitir que la gente lo vea con gran detalle, de una manera que la gente tal vez no vea en ningún otro lugar», dijo Achtel. «Esto hace que estas tomas sean interesantes y cautivadoras, ya que revelan un entorno completamente extraño para nosotros con un detalle sorprendente».

Samsung causó sensación en CES 2024 al presentar el último Neo QLED 8K con el nuevo procesador NQ8 AI Gen3, que ofrece una experiencia cinematográfica en casa. Impresionado por sus funciones, el cineasta calificó la televisión como “un avance transformador”.

Elogió específicamente funciones como 8K AI Upscaling Pro y AI Motion Enhancer Pro[1], disponibles en determinados modelos Neo QLED 8K, destacando el compromiso de Samsung con imágenes excepcionales. «Habiendo sido testigo de las funciones avanzadas en CES 2024, puedo decir con seguridad que ellas mejoran el realismo y la inmersión», añadió Achtel.

Sin embargo, para este director de fotografía submarino, el verdadero poder del 8K reside en la perfecta integración de las tecnologías de producción y visualización, trazando un nuevo rumbo en la creación y el consumo de contenidos.

Sumergiéndose profundamente en el cine 8K en casa

A medida que el desarrollo y la adopción de equipos de grabación 8K continúan creciendo, también impulsa la creación de contenido que aproveche plenamente el potencial de la resolución 8K. El realismo incomparable y las cualidades cautivadoras del 8K lo convierten en una herramienta esencial para contar historias, especialmente para contenidos que exijan un impacto visual poderoso.

Tomemos como ejemplo las imágenes submarinas, que a menudo se reproducen a un ritmo más lento, lo que brinda al público tiempo para absorber entornos desconocidos y asimilar detalles que de otro modo pasarían desapercibidos.

Varios factores, incluidas las corrientes y la refracción de la luz, presentan desafíos para capturar fotografías claras y hermosas bajo el agua.

En el Neo QLED 8K, los espectadores pueden apreciar la “impresionante precisión del color” y la “representación matizada de escenas detalladas” de las profundidades del océano. Desde las tranquilas aguas azules hasta los tonos vivos y brillantes de los peces y los arrecifes de corales, Achtel atribuye el atractivo de sus imágenes submarinas en 8K a la variedad de colores y patrones llamativos. Con Neo QLED 8K, los beneficios ahora se extienden más allá del contenido en sí.

«Desde el punto de vista de la visualización, Neo QLED 8K desempeña un papel fundamental a la hora de dar vida al ecosistema 8K», explicó. «No solo muestra contenido con una claridad notable, sino que también mejora las imágenes de menor resolución a una calidad cercana a 8K, lo que garantiza una experiencia de visualización inmersiva del más alto calibre».

Dada su calidad de imagen avanzada impulsada por redes neuronales perfeccionadas y funciones de mejora de IA de última generación, Neo QLED 8K eleva la experiencia de visualización, incluso con contenido no capturado inicialmente en 8K. La combinación de una calidad de imagen avanzada con tamaños de pantalla más grandes también abre nuevas posibilidades para la visualización en el hogar y ofrecer una experiencia que rivaliza con la de las configuraciones tradicionales de pantalla grande.

En el panorama en constante evolución del storytelling visual, mejorar la capacidad de un televisor para procesar contenido que no sea 8K ofrece beneficios significativos e inspira a los cineastas a esforzarse por lograr contenido de mayor calidad.

“Al final del día, tener un dispositivo con una experiencia visual mejorada y capacidades inmersivas permite que los directores de fotografía creen y evalúen contenido cautivador que resuene profundamente en los espectadores”, dijo Achtel.

AI Motion Enhancer Pro ayuda a que las experiencias de visualización en 8K sean aún más fluidas, no solo para escenas submarinas sino también para grabaciones con acción trepidante, como artistas bailando en el escenario o eventos deportivos.

El papel de la tecnología 8K en la cinematografía submarina y el entretenimiento en el hogar subraya su potencial transformador para mejorar el storytelling visual y enriquecer la experiencia visual para audiencias de todo el mundo.